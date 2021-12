Uno degli elementi più rivoluzionari dei veicoli elettrici è la possibilità per le case automobilistiche di migliorare le loro auto nel tempo tramite aggiornamenti via etere (OTA), sempre che l’industria automobilistica non finisca per rilasciare prodotti minimamente praticabili per finalizzarli dopo che sono stati venduti.

All’inizio di questa estate Polestar ha aumentato l’autonomia della sua auto elettrica Polestar 2 a doppio motore, aumentando il rating EPA da 233 miglia (375 km) a 249 miglia (400 km).

Grazie agli aggiornamenti OTA la Polestar 2 ora può anche precondizionare la sua batteria se si imposta un’isola di ricarica come destinazione di navigazione, inoltre ha ottenuto la radio satellitare Sirius XM.

Un nuovo aggiornamento OTA è in arrivo per Polestar 2

Ieri la società ha annunciato che il suo ultimo aggiornamento stava iniziando a essere rilasciato e presto i possessori di Polestar 2 potranno programmare i tempi di ricarica, ad esempio per usufruire di tariffe elettriche più economiche.

Polestar afferma di aver anche migliorato le prestazioni della suite di sistemi avanzati di assistenza alla guida.

In tutto il settore automobilistico gli aggiornamenti OTA sono per lo più gratuiti o sono legati a un abbonamento con diversi anni inclusi con l’acquisto di una nuova auto, ma alcuni aggiornamenti sono più simili ai contenuti scaricabili.

È il caso dell’aggiornamento delle prestazioni per Polestar 2 a doppio motore che ne aumenterà la potenza di oltre il 16% portandola a 355 kW (476 CV), ma bisognerà vedere a quale prezzo.