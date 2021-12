Continuano i problemi con i servizi di Amazon Web Services e questa volta a farne le spese è Twitch che registra problemi oggi, 15 dicembre 2021. Il popolare social dedicato al mondo delle live, da questo pomeriggio, sta registrando diversi problemi con segnalazioni in arrivo da tutto il mondo, Italia compresa. Il malfunzionamento non impedisce l’accesso al sito o all’app di Twitch ma la navigazione risulta più lenta del solito, in alcuni casi, e sono stati registrati problemi anche con l’avvio e la gestione delle dirette degli streamer.

Poco fa, l‘account ufficiale di supporto di Twitch su Twitter ha confermato la presenza di problemi con il servizio. Il team di supporto di Twitch, però, non ha aggiunto alcun dettaglio in merito alle cause dei malfunzionamenti ed alla diffusione su scala globale dei problemi d’accesso ai servizi di Twitch. Il supporto ha, però, confermato che sono già in corso i lavori per risolvere i problemi emersi in queste ore.

🔎 We are aware of several issues affecting Twitch services. Our team is aware and hard at work fixing them – we'll continue to update you, here. — Twitch Support (@TwitchSupport) December 15, 2021

Problemi diffusi per Amazon Web Services

Il portale ufficiale di Amazon Web Services ha evidenziato due malfunzionamenti in Nord America. Tali problemi sarebbero stati risolti intorno alle 17 ora italiana. Nel frattempo, però, segnalazioni di malfunzionamenti arrivano anche da altri servizi che utilizzano AWS. Ad esempio, alcuni problemi sono stati segnalati dagli utenti del PSN che hanno registrato l’impossibilità di accedere al servizio. I vari malfunzionamenti registrati in questo pomeriggio potrebbero, quindi, essere in via di risoluzione ma non ancora del tutto risolti. Anche il supporto di Twitch, per il momento, non ha comunicato ulteriori update sulla situazione.