In tempo per le festività natalizie che incombono il servizio di contenuti in streaming Disney+ lancia la Disney Plus Card: si tratta di una carta fisica che permette di usufruire di un anno di abbonamento. Le Disney+ Cards arrivano in un solo formato con 12 mesi di abbonamento al costo di 89,90 euro: la stessa cifra che paghereste per l’abbonamento annuale al servizio Disney Plus. Il vantaggio è che le Disney+ Cards sono facili da reperire: basta recarsi un uno dei punti vendita selezionati.

Quando si passa la Disney Plus Card in cassa verrà fornito un codice da riscattare a questo indirizzo, da utilizzare contestualmente alla creazione di un nuovo account. I codici delle Disney+ Cards infatti non possono essere utilizzati da coloro che hanno un abbonamento attivo: per utilizzare l’importo della card bisognerà attendere lo scadere del periodo di abbonamento, avendo premura di aver disattivato il metodo di pagamento utilizzato dall’account.

Non è un caso che il catalogo Disney+ si sia arricchito proprio a dicembre di tanti titoli di qualità: a partire da Encanto, il film targato Walt Disney Animation Studios che racconta la storia della famiglia Madrigal; o The Book of Boba Fett, un’altra emozionante avventura ambientata nell’universo di Star Wars; per non parlare di Eternals, il film più atteso dagli appassionati del Marvel Cinematic Universe (MCU) in arrivo sulla piattaforma il 12 gennaio 2022. Se volete provare fin da subito il servizio in streaming, anche solo per un mese, potete farlo andando sul sito di Disney+.

Nel caso doveste incappare in problemi legati all’acquisto di una Disney+ Card, o se volete semplicemente ricevere maggiori informazioni al riguardo, a vostra disposizione c’è il sito di supporto ufficiale. Al link indicato avete anche la possibilità di iniziare una conversazione con il servizio clienti, oppure di richiedere di essere contattati telefonicamente da un operatore in carne e ossa.

