Adobe ha finalmente pubblicato un’estensione Chrome per i PDF

I PDF sono file con cui abbiamo a che fare tutti i giorni e nonostante ora siano meno problematici da modificare e personalizzare di qualche tempo fa, rimangono comunque dei file sicuramente poco flessibili rispetto ad altri dello stesso tipo. Adobe, con l’aggiunta di un’estensione per Chrome ed Edge, cerca di renderci la vita un po’ più semplice permettendoci di accedere a diversi strumenti per lavorare con i PDF senza aver bisogno di un abbonamento o del programma desktop.

Questa estensione vi tornerà utile se avete bisogno di firmare e commentare i vostri file oltre che avere la possibilità di evidenziare le parti del testo più importanti. La nuova estensione di Adobe per Chrome dà inoltre la possibilità di aggiungere delle note e di disegnare sul file. Una volta eseguite le operazioni è possibile scaricare e stampare il file senza doversi appoggiare ai servizi del sito di Adobe. Per usufruire delle altre funzioni infatti avremo bisogno di creare un account e sottoscrivere un abbonamento che sblocchi queste funzioni.

In ogni caso Adobe dà la possibilità di avere tutti i link rapidi per le funzioni avanzate a portata di mano, in un tab che viene visualizzato sulla destra del file. Se selezioniamo una di queste opzioni, l’estensione aprirà una nuova scheda in cui Acrobat web ci chiederà di fare l’accesso o creare un nuovo account per poter usufruire della funzionalità. Insieme all’estensione infatti Adobe ha aggiornato e portato alla pari con l’app dedicata, Acrobat web al quale ora non manca nulla. Le opzioni offerte da Adobe sono molte ma se avete bisogno di fare piccole e semplici modifiche, l’estensione per Chrome fa al caso vostro.