Nella giornata di oggi, 10 dicembre 2021, la nota catena di elettronica di consumo Euronics ha lanciato le nuove offerte dell’iniziativa “Sottocosto Winter Party“, che rimarranno attive fino al 24 dicembre 2021, insomma per tutto il periodo utile a completare i regali di Natale.

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste, è opportuno premettere che Euronics permette di pagare tutti gli acquisti che prevedano una spesa minima di 200 euro in 10 o 20 rate a tasso zero. Le stesse offerte sono attive anche nei punti vendita fisici dove è disponibile il volantino omonimo.

Offerte Euronics “Sottocosto Winter Party” (10-24 dicembre 2021)

Le offerte previste da Euronics sono numerose e varie, qui di seguito potete consultarle già comodamente suddivise per categoria merceologica dei prodotti.

Smartphone in offerta da Euronics

Smartwatch e cuffie true wireless in offerta da Euronics

Tablet, computer e periferiche in offerta da Euronics

Smart Home in offerta da Euronics

Smart TV in offerta da Euronics

Queste e tutte le altre offerte – tra cui anche quelle dedicate al gaming e alla mobilità elettrica – sono disponibili al link seguente:

Offerte Euronics “Sottocosto Winter Party” (10-24 dicembre 2021)

