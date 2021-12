Presentato lo scorso mese di settembre, Apple Watch Series 7 è già un punto di riferimento della gamma di prodotti Apple ed è tra gli smartwatch più desiderati del momento. Al di sotto della sottile scocca, il dispositivo nasconde tanti componenti, perfettamente incastrati per dar vita ad uno degli smartwatch più completi sul mercato. Per personalizzare al meglio il proprio Apple Watch è possibile ricorrere ad uno sfondo davvero unico nel suo genere che ci mostra lo smartwatch della casa di Cupertino ai raggi X. A realizzare lo sfondo è iFixit che, dopo aver effettuato il teardown del dispositivo, ha messo a disposizione degli utenti queste immagini davvero particolari. Il progetto è stato realizzato con il supporto di Creative Electron.

Apple Watch Series 7 ai raggi X con un nuovo sfondo

Il wallpaper che ci mostra l’interno del nuovo Apple Watch Series 7 (da 44 mm) ai raggi X consente di dare un tocco esclusivo al proprio smartwatch in modo davvero semplice. L’immagine in questione, infatti, mostra chiaramente alcuni componenti interni del dispositivo come il Taptic Engine e la batteria interna che alimenta il funzionamento dell’Apple Watch. Dando un’occhiata da vicino all’immagine è, inoltre, possibile scorgere tanti altri componenti miniaturizzati, nascosti al di sotto della scocca dello smartwatch di Apple.

Il wallpaper ai raggi X, assieme ad altre immagini dei componenti interni dell’Apple Watch Series 7, può essere scaricato direttamente dal sito iFixit linkato in fonte. Salvando l’immagine desiderata sul proprio iPhone e sincronizzando lo smartphone con l’Apple Watch sarà possibile impostare il wallpaper ai raggi X del Watch Series 7 come quadrante del proprio smartwatch. In questo modo, guardando il quadrante dell’Apple Watch si potrà avere l’illusione di passare attraverso la scocca e osservare direttamente i componenti interni del dispositivo.