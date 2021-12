Revolut Bank arriva in Italia: la nota azienda finanziaria ha reso operativa da oggi la sua licenza bancaria europea specializzata nel nostro Paese, e i clienti possono fin da subito ottenere servizi aggiuntivi all’interno dell’app per Android e iOS.

Revolut Bank sbarca in Italia: ecco le novità per i clienti

Revolut è operativa da 6 anni e conta più di 16 milioni di clienti in tutto il mondo, e parte di questi sono in Italia (più di 650.000 secondo i dati). A partire da oggi i depositi di questi ultimi che passano a Revolut Bank saranno protetti dal sistema di garanzia dei depositi, e gli utenti possono ottenere vantaggi aggiuntivi in pochi minuti.

L’azienda è fiduciosa che le novità possano assicurare ai clienti più controllo, valore e sicurezza rispetto alle banche tradizionali: “Revolut è l’azienda fintech che cresce più rapidamente in Europa perché mettiamo il cliente al centro di tutto ciò che facciamo. Il design del nostro prodotto non è secondo a nessuno, non abbiamo costi nascosti e costruiamo costantemente prodotti finanziari nuovi e innovativi“, ha dichiarato Joe Heneghan, CEO di Revolut Bank. “Il lancio della banca in Italia fornirà un maggiore livello di sicurezza e fiducia per i nostri clienti e ci consentirà di lanciare una serie di nuovi prodotti e servizi nel prossimo futuro.”

Lo scorso anno l’azienda ha lanciato la sua banca specializzata in Polonia e Lituania, e con l’aggiunta dell’Italia il totale dei mercati nel quale opera Revolut Bank sale a 18 all’interno di quelli UE. Utilizzando l’app i clienti possono vedere quanto spendono ogni mese per categorie di spesa (ristoranti, shopping), impostare budget mensili, inviare e richiedere denaro agli amici e riceverlo all’istante, arrotondare i pagamenti con carta e mettere da parte il resto.

Per sfruttare le novità è ovviamente necessario installare l’app, disponibile su Google Play Store (Android) e App Store (iOS), oppure utilizzare la web app per PC.

