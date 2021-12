Il periodo del Black Friday è passato, ma su Amazon le offerte interessanti non mancano mai e quest’oggi ce n’è una ottima su una chiavetta USB SanDisk da 128 GB.

Si tratta di una chiavetta che presenta ad una estremità l’uscita USB Type-C e all’altra una classica USB Type-A, dunque estremamente sfruttabile in abbinamento a tantissime tipologie di dispositivi, come smartphone, tablet, computer e mac. L’unità è USB 3.1 gen 1, dunque garantisce anche buone prestazioni con velocità di lettura fino a 150 Megabyte al secondo.

L’offerta, in particolare, riguarda il taglio di memoria da 128 GB che, sebbene non si trovi al minimo storico, viene comunque proposta ad un prezzo ottimo, addirittura più basso di quello attualmente previsto per il taglio da 64 GB. L’articolo è venduto e spedito da Amazon e, se acquistato con Amazon Prime, prevede la consegna garantita entro mercoledì 8 dicembre 2021.

Qui di seguito trovate il link per portarvi subito a casa questo comodissimo accessorio ad un prezzo vantaggioso:

Acquista SanDisk Ultra Dual Drive Go, Unità USB Flash Type-C, 128 GB a 18,48 euro su Amazon

