I notebook da gaming sono stati fra i prodotti più gettonati del periodo promozionale di fine novembre in occasione del Black Friday e del Cyber Monday. Dispositivi presi letteralmente d’assalto ad esempio su Amazon dove sono letteralmente terminati nel giro di poche ore seppur le offerte non fossero particolarmente accattivanti.

Se dunque non siete riusciti ad accaparrarvene uno in quel periodo avete ancora un’opportunità, forse ancora più ghiotta, di acquistare un buon notebook per giocare. Ne abbiamo selezionati ben 4 disponibili tutti da MediaWorld che, grazie allo sconto ulteriore della promo XMAS in occasione delle festività natalizie, scendono a prezzi decisamente competitivi.

Quattro notebook da Gaming da acquistare

Il più economico con RTX3050, MSI Katana GF66

La prima scelta, per chi ha un budget contenuto, è l’ottimo MSI Katana GF66 un notebook carrozzato con processore Intel® Core™ I7-11800H (2.3 GHz – 24 MB L3), SSD da 512 GB, memoria RAM da 8 GB, connettività WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 e soprattutto scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB dedicati. Il display è da 15.6” a tecnologia LCD e risoluzione Full HD mentre il sistema operativo Windows 10 Home.

Il suo prezzo medio attuale è di 1399 Euro (come ad esempio su Amazon) ma potete acquistarlo a 1049 Euro da MediaWorld grazie all’offerta in pagina e allo sconto che si applica automaticamente a carrello.

Rapporto qualità prezzo al vertice con RTX3060: Asus FX516PM

Restando a tema di notebook da gaming con processore Intel, quello col rapporto qualità prezzo migliore fra le offerte presenti risulta essere l’Asus TUF FX516PM. Al suo interno processore Intel® Core™ I7-11370H (3.3 GHz – 12 MB L3), memoria SSD da 512 GB, RAM da 16 GB mentre il display è da 15.6” di tipo LED Full HD. Connettività WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.1 mentre la scheda grafica è una NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB dedicati.

Disponibile in offerta a 1399 Euro invece di 1799 Euro grazie allo sconto in pagina e alla promozione MediaWorld che vi garantisce ulteriori 200 Euro di sconto a carrello.

Il più aggressivo con RTX3060 e Ryzen9: Asus Zephyrus

L’alternativa con RTX 3060 è Asus Zephyrus che ha una marcia in più garantita dal processore AMD Ryzen 9-5900HS (3,1 GHz – 16 MB L3). È poi dotato di un SSD da 1 TB e ben 32 GB di memoria RAM. Solo il display è leggermente più piccolo: 14” LCD QHD mentre la connettività è completa con WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.1. Come dicevamo la scheda grafica è una NVIDIA GeForce RTX 3060, 6 GB dedicata.

Il suo prezzo di listino è 2299 Euro ma grazie all’offerta in pagina e allo sconto ulteriore a carrello potete acquistarlo a 1799 Euro.

Il più potente con RTX3080, Lenovo Legion 7

Se avete l’opportunità di spendere la cifra che volete, questa è la scelta numero uno è Lenovo Legion 7.

Al suo interno gira il processore Intel® Core™ I7-11800H (2.3 GHz – 24 MB L3) affiancato da un SSD da 1 TB, memoria RAM da 16 GB e connettività WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.1. Punto forte ovviamente la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 con 16 GB dedicata. Il display invece è da 16” LCD Full HD.

Il suo prezzo è di 2999 Euro ma grazie alla promozione MediaWorld potete portarvelo a casa con 400€ di sconto e quindi a 2599 Euro, lo sconto è visibile direttamente a carrello.

La promozione XMAS di MediaWorld termina alla mezzanotte del 8 dicembre 2021, di conseguenza se siete interessati i consiglio è quello di affrettarsi.