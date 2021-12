Si chiama MIJIA T301 Sonic Electric Toothbrush ed è un nuovo spazzolino elettronico lanciato da Xiaomi in Cina, quasi a voler confermare la propria presenza in questo specifico settore, nel quale il colosso della tecnologia è entrato alcuni anni fa e in cui di recente ha festeggiato il raggiungimento di quota 20 milioni di dispositivi venduti.

Il principale punto di forza di Xiaomi MIJIA T301 Sonic Electric Toothbrush è rappresentato dalla sua autonomia: a dire del produttore, infatti, lo spazzolino è capace di garantire agli utenti fino a 50 giorni di lavaggi senza la necessità di dover ricaricare la batteria.

Le principali caratteristiche di Xiaomi MIJIA T301 Sonic Electric Toothbrush

Tra le principali feature del nuovo spazzolino da denti di Xiaomi vi è un motore capace di garantire fino a 31.000 vibrazioni al minuto, grazie alle quali la rimozione delle macchie dai denti non dovrebbe essere un problema.

La testina di Xiaomi MIJIA T301 Sonic Electric Toothbrush utilizza delle setole prive di rame (e che quindi non producono macchie di ruggine e inibiscono il proliferare di batteri) e dotate di un design appositamente studiato per proteggere le gengive.

La batteria ha una durata di 50 giorni nella modalità standard e una carica completa richiede circa 4 ore (mentre sono sufficienti 2 minuti per avere l’energia necessaria per un lavaggio). La base di ricarica wireless può contare su un nuovo sistema che previene il rischio di infiltrazioni d’acqua.

Infine, lo spazzolino di Xiaomi può vantare una scocca con certificazione IPX8 (è resistente all’acqua) e, grazie ad uno speciale design, può essere immerso nell’acqua senza timore di infiltrazioni.

Lo spazzolino Xiaomi MIJIA T301 Sonic Electric Toothbrush è già in vendita in Cina al prezzo di 139 yuan (pari, al cambio, a circa 20 euro). Al momento non vi sono informazioni su una possibile commercializzazione anche nei mercati europei.

Leggi anche: i migliori spazzolini elettrici