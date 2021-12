Il team di sviluppo di WhatsApp sta lanciando un nuovo aggiornamento per il client desktop di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma. La novità di questo update riguarda il negozio degli adesivi.

Ecco le novità in WhatsApp Desktop beta 2.2147.9

Dopo aver implementato un nuovo modo per creare adesivi dalle immagini, WhatsApp Desktop beta sta ora rilasciando una nuova funzionalità che permette di esplorare il negozio di adesivi direttamente dal client web/desktop.

Come si può vedere nello screenshot sopra, è possibile aprire il nuovo negozio di sticker semplicemente toccando l’icona “+” nella barra degli adesivi.

Il negozio di sticker contiene gli stessi pacchetti di adesivi disponibili sullo smartphone, tuttavia funziona in modo diverso, in quanto non è consentito scaricare il pacchetto di adesivi, ma piuttosto scegliere un adesivo specifico da un pacchetto di adesivi da inviare alla chat.

Oltre a questa novità, WhatsApp ha aggiunto una nuova piccola funzionalità che permette di toccare un adesivo nella chat per scoprire a quale pacchetto di adesivi appartiene.

Al momento questa funzionalità è in rilascio progressivo per gli utenti che utilizzano l’ultimo aggiornamento della versione beta di WhatsApp Desktop. Nel frattempo potete dare un’occhiata a come sarà l’applicazione WhatsApp UWP per Windows 10 e 11.

