Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, Google ha pensato a qualche piccola chicca per regalare qualche momento di spensieratezza a grandi e piccini; se siete infatti in possesso di un Google Nest Hub o di un qualunque altro sistema smart home basato su android, avete adesso a disposizione nuove e divertenti funzioni.

Facciamo divertire e stupire i bambini in casa

Le ultime novità introdotte da big G consentono infatti, non solo di far riprodurre musica natalizia, ma di parlare direttamente con Babbo Natale e i suoi elfi! Basterà infatti il comando “Hey Google, chiama Babbo Natale” per essere collegati con i suoi piccoli assistenti, che a loro volta, vi faranno parlare con il grande capo (se avete figli piccoli in casa, sappiate che passeranno intere giornate a parlare con lo smart speaker di turno!).

Un altra interessante funzione è quella di poter creare una shopping list condivisa, di modo da evitare che i vari membri della famiglia acquistino lo stesso regalo di Natale. Infine per aiutare a gestire tutti gli impegni e le ricorrenze di questo periodo, Google vi porta in dono Family Bell, una sorta di campanella che potrete usare per impostare vari promemoria collegati alle più svariate attività cui dovrete dedicarvi sotto le feste.