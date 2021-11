Oggi è il Cyber Monday, giornata che segna la “chiusura” di questo pazzo periodo di sconti di fine novembre, iniziato ancora più in anticipo rispetto al solito Black Friday. Se siete alla ricerca di offerte per migliorare la vostra smart home potreste dare uno sguardo alle proposte di Govee, che offrono fino al 40% di sconto e tre coupon.

Le offerte Govee del Cyber Monday dedicate alla smart home

Le offerte Govee sono disponibili fino al 30 novembre 2021 e riguardano principalmente illuminazione a LED per interni e per esterni, ma toccano anche termoigrometri (Bluetooth o Wi-Fi) e lampade smart. Prima di scoprire più nel dettaglio gli sconti sui prodotti, vale la pena parlare dei tre coupon attualmente disponibili sul sito:

BFCM5 – sconto di 5 euro sugli ordini sopra i 55 euro

– sconto di 5 euro sugli ordini sopra i 55 euro BFCM10 – sconto di 10 euro sugli ordini sopra i 90 euro

– sconto di 10 euro sugli ordini sopra i 90 euro BFCM15 – sconto di 15 euro sugli ordini sopra i 120 euro

Potete digitare i codici qui sopra dopo aver aggiunto uno o più prodotti al carrello, nel campo “Discount code” prima di procedere al checkout. I tre coupon sono cumulabili con i ribassi del Cyber Monday. Ecco alcune delle offerte più interessanti a disposizione sul sito Govee:

Glide Wall Light a 74,99 euro

RGBIC Neon LED Strip Light a 62,99 euro

Immersion Wi-Fi TV Backlights a 58,99 euro

Aura Smart Table Lamp a 58,49 euro

Phantasy LED striscia di luci per esterni (10 metri) a 48,99 euro

Wi-Fi+Bluetooth LED Strip Lights a 47,99 euro

RGBIC Basic Wi-Fi+Bluetooth LED Strip (10 metri) a 35,99 euro

termoigrometro Wi-Fi a 26,34 euro

termoigrometro Bluetooth a 22,39 euro

luci interne per auto RGBIC a 22,19 euro

Govee offre spedizione gratuita per l’Italia tramite corriere (DHL o GLS), 2 anni di garanzia sugli acquisti ed eventualmente rimborso entro i primi 30 giorni. Per scoprire tutte le offerte del Cyber Monday di Govee non vi resta che seguire il link qui in basso. In fondo potete trovare i nostri articoli dedicati alle offerte suddivise per categoria, ma non scordate di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech, in modo da restare sempre aggiornati sugli sconti migliori del momento.

