Il Black Friday è disponibile anche per i prodotti Tile con sconti fino al 40% perfetti per i più distratti. L’azienda specializzata nei tracker per la ricerca di oggetti smarriti, che sta per passare nelle mani di Life360 per più di 200 milioni di dollari, mette a disposizione alcuni dei suoi dispositivi in promozione.

Le offerte Tile del Black Friday sui tracker

Il Black Friday di Tile propone sconti su diversi prodotti adatti ai più distratti, che tendono a lasciare in giro portafogli, chiavi o qualsiasi altro oggetto. I piccoli tracker permettono infatti di essere rintracciati tramite un’app per smartphone (disponibile per Android e iOS) e di conseguenza di ritrovare gli oggetti ai quali sono stati abbinati. Risultano anche compatibili con Google Assistant, Siri e Amazon Alexa.

Ecco le offerte Tile attualmente disponibili sul sito ufficiale per questo Black Friday:

Mate (2020) a 14,99 euro

Azurite Blue Slim a 19,99 euro

Rose Pink Slim Combo a 19,99 euro

Sticker a 20,99 euro

Rose Pink Pro Combo a 23,99 euro

Pro a 24,99 euro

Slim a 24,99 euro

Jewelscape Pro, Bloom Field Pro, Midnight Oasis Pro, Roger Roger Pro, Trailhead Pro o Boba Bubbles Pro a 26,99 euro

Combo Performance Pack a 39,99 euro

Jewelscape, Bloom Field, Midnight Oasis, Roger Roger, Trailhead o Boba Bubbles Performance Pack a 46,99 euro

Vale la pena sottolineare che Tile offre la spedizione gratuita sugli ordini superiori ai 60 euro. Per conoscere tutte le offerte Tile del Black Friday potete seguire questo link su Amazon, mentre qui sotto potete consultare tutti gli sconti migliori attualmente disponibili sulla tecnologia. Non scordate di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech per restare sempre aggiornati sulle promozioni.

