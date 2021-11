Con un giorno di anticipo rispetto al giorno “ufficiale” prende il via il Black Friday di Huawei, che permette a tutti gli utenti che acquisteranno su Huawei Store di risparmiare fino al 50% sul prezzo di listino. In offerta ci sono tantissimi prodotti dell’ecosistema Huawei, dai notebook agli smartwatch, senza scordare i più recenti smartphone.

I Deal of the day del Black Friday di Huawei

Tra le offerte spicca sicuramente quella relativa a Huawei MateBook 14, dotato di uno schermo FullView 2K in formato 3:2, ideale dunque per il lavoro senza trascurare il divertimento. Le ridotte emissioni di luce blu, insieme all’assenza di sfarfallio, protegge gli occhi anche in caso di utilizzo prolungato, mentre il multi touch ad alta precisione rende ancora più semplice l’interazione con il computer.

Per il Black Friday Huawei MateBook 14 è in vendita, nella versione Core i5 con 8-512 GB, a 799,90 euro invece di 1.099 euro, prezzo valido a partire da domani.

Molto interessante anche Huawei MateBook X Pro 2021 che nella versione con Core i7 di undicesima generazione, 16-512 GB e colorazione Emerald Green sarà in offerta domani su Huawei Store a soli 1.299 euro invece di 1.699 euro, con custodia in pelle e Huawei Mouse II in omaggio.

Sempre domani potrete acquistare Huawei MatePad 11, nella versione WiFi con 64 GB di memoria interna a 349,90 euro invece di 399,90 euro con Huawei Smart Magnetic Keyboard e Huawei M-Pencil II in omaggio, e Huawei Watch GT 2 nella versione Refined Gold a 129,90 euro invece di 249,90 euro.

Le offerte valide fino al 30 novembre

Se dovete rinnovare la postazione di lavoro il Black Friday di Huawei è l’occasione perfetta, visto che vi permette di acquistare un notebook, un monitor esterno per avere una postazione di lavoro più ampia e un tablet per essere sempre operativi anche in movimento. Ecco che Huawei MateBook D15 rappresenta una valida scelta senza andare a impegnare troppo il portafogli.

Nella versione con Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB è in offerta su Huawei Store a 549 euro invece di 699 euro con Huawei Mouse Swift in regalo. Per ampliarne le possibilità potete optare per Huawei MateView con schermo da 28 pollici in offerta a 549,90 euro invece di 699,90 euro, oppure per Huawei MateView GT 34″Edizione standard, con schermo curvo da 34 pollici e refresh a 165 Hz, in offerta su Huawei Store a 399,90 euro invece di 499,90 euro.

Per quanto riguarda il tablet invece la scelta più interessante in questo periodo è indubbiamente Huawei MatePad Pro 12,6, con il suo grande schermo perfetto per numerose attività, proposto sullo store ufficiale a 649,90 euro invece di 799,90, con Huawei M-Pencil di seconda generazione e Smart Keyboard in omaggio

In promozione trovate anche i due smartphone più recenti di Huawei, che segnano la rinascita del colosso cinese dopo le vicissitudini legate al ban commerciale imposto dagli USA. Huawei nova 8i col suo grande schermo borderless da 6,67 pollici può essere vostro a 299,90 euro invece di 349 euro.

È scontato di 50 euro anche Huawei nova 9, ultra sottile e ultra leggero, con sistema di fotocamere Ultra Vision da 50 megapixel e numerose funzionalità foto e video. Fino al 30 novembre potete acquistarlo a 449,90 euro invece di 499,90 euro.

Numerose le offerte anche per quanto riguarda i dispositivi indossabili con cuffie true wireless e smartwatch in offerta:

Opportunità infine anche su AppGallery che permette di vincere coupon per acquistare le migliori app disponibili ma che mette in palio anche smartphone, smartwatch. cuffie e tablet. Potete trovare l’elenco completo di tutte le promozioni esclusive del Black Friday di Huawei sullo store ufficiale potete visitare questa pagina.