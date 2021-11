Le offerte Amazon del Black Friday sono veramente tantissime e in questi giorni ne siamo praticamente sommersi. Il vero Venerdì Nero cade in realtà oggi, 26 novembre 2021, e quindi vale la pena “fermarsi” un attimo e fare un bel riepilogo delle migliori offerte attualmente disponibili sulla tecnologia.

Le offerte del Black Friday Amazon selezionate per voi

Il Black Friday di quest’anno è iniziato su Amazon con le offerte anticipate, per poi proseguire con la Black Friday Week e arrivare al clou con gli sconti del vero e proprio Black Friday proposti a partire dal 25 novembre. Abbiamo visto tantissime proposte sui prodotti tech, molte delle quali risultano ancora valide o affiancate da inedite promozioni.

Troviamo offerte su notebook e monitor, sia per il lavoro che per il gaming e l’intrattenimento, ma anche sugli SSD, perfetti per dare nuova vita a “vecchi” PC oppure per allargare la quantità di memoria disponibile. Tra queste possiamo segnalarvi ancora:

Su Amazon sono poi disponibili tante offerte sui wearable, come cuffie wireless e Bluetooh, smartwatch, smartband per tutte le tasche, e persino speaker per ascoltare la musica (e non solo). Tra queste possiamo elencarvi:

Avete bisogno di una nuova smart TV 4K per godervi le novità streaming in arrivo sotto le Feste? Amazon mette a disposizione tanti modelli di varie fasce di prezzo, tecnologie (OLED, QLED e LED) e dimensioni, come ad esempio:

Sul sito è poi disponibile un bel numero di offerte sui videogiochi per le piattaforme più popolari (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e X, Nintendo Switch e PC). Ecco una selezione delle offerte attive sul sito:

E come dimenticarsi gli ambitissimi sconti Warehouse Deals di Amazon? Quest’anno sono validi per 48 ore (fino al 26 novembre compreso) e prevedono un ribasso del 20% sui prodotti selezionati di tantissime categorie: possiamo trovare ottime offerte su PC, notebook, smartphone, tablet, cuffie, videogiochi e tantissime altre tipologie di prodotti.

Insomma, le offerte del Black Friday di Amazon sono tantissime e non è sempre semplice destreggiarsi tra gli scaffali virtuali del sito.

Offerte Black Friday Amazon (26-29 novembre 2021)

