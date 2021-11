Un aggiornamento del sito ministeriale Banda Ultralarga ora permette a chiunque di avere informazioni più precise in merito allo stato dello sviluppo della connettività ad alta velocità su connessioni di rete fissa. Inserendo un indirizzo il sito fornisce un risultato molto più accurato rispetto a prima.

Il sito Banda Ultralarga ora fornisce indicazioni più precise

Il Ministero delle Telecomunicazioni ha rinnovato il sito Banda Ultralarga e ha aggiornato il database con i dati forniti dagli operatori nell’ambito della consultazione 2021.

La versione precedente conteneva diversi errori, ma l’aggiornamento ora offre un quadro più dettagliato relativo all’avanzamento dei lavori di sviluppo della fibra ottica per i prossimi anni nelle varie regioni d’Italia. La nuova grafica spiega tutto in modo molto più chiaro e i dati diventano ancora più facili da consultare.

Il portale ora indica in modo chiaro in quale zona ricade il civico inserito, se sarà coperto da un operatore privato o pubblico, il tipo di rete che verrà resa disponibile e quale sarà la velocità prevista, ma soprattutto ci sono informazioni relative a quando la banda ultralarga dovrebbe diventare accessibile presso l’indirizzo specificato. Seppur non sempre in modo preciso, il sito mostra anche la velocità di picco attuale.

Vale la pena ribadire che i dati sono forniti dagli operatori e sono come sempre indicativi, tuttavia la mappa dei lavori per i prossimi anni è comunque ben delineata e le indicazioni dovrebbero essere quindi attendibili.

Potrebbe interessarti: Migliori router e modem router del mese: ecco i nostri consigli