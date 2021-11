Per le pulizie domestiche il mocio è ancora uno degli alleati più validi, visto che riesce a raggiungere anche i punti più difficili che lava pavimenti, aspirapolvere e robot faticano non puliscono in maniera convincente. Oggi vi proponiamo un mocio particolare, in vendita su eBay con spedizione dall’Italia, quindi con tempi di consegna molto ridotti.

Yijie Floor Mop

La maggior parte dei modelli in commercio richiede un secchio “proprietario”, visto che ogni volta cambia la forma o il sistema per strizzare l’acqua, costringendoci a buttare quello vecchio. Yijie Floor Mop invece ha il sistema per strizzare l’acqua in eccesso integrato nel manico, e può quindi essere utilizzato con un qualsiasi secchio, senza che sia necessario l’apposito accessorio.

Dotato di un panno in microfibra, che assicura un’ottima pulizia anche con lo sporco più ostinato. E dopo aver risciacquato il moco vi basterà tirare il manico per strizzarlo nel secchio, con un movimento semplicissimo, senza dover chinare la schiena.

Il tutto con un peso contenuto in appena 600 grammi e con una testina snodata che permette al mocio di ruotare di 360 gradi, per raggiungere anche i punti più difficili e assicurare sempre una perfetta pulizia del pavimento.

E per rendere ancora più interessante la promozione, il venditore regala una webcam, ideale per le videoconferenze di lavoro o per parlare con amici lontano, Si fissa su qualsiasi monitor, anche quelli dei portatili, ed è alimentata tramite un connettore USB.

Potete acquistare Yijie Floor Mop su eBay al prezzo di 22,99 euro utilizzando il link sottostante.

