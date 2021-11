A distanza di qualche mese torniamo a parlarvi di Redroad V17, uno degli aspirapolvere cordless più attesi del 2021. Nelle scorse settimane la compagnia ha lanciato la Color Match Competition per accrescere la popolarità del brand e in occasione del Single’s Day, in programma per domani 11 novembre, il nuovo modello farà il proprio debutto sul mercato.

Redroad V17 in promozione

In vista del Festival dello Shopping, pensato per celebrare tutti i single del mondo, Redroad ha rifornito le scorte nei magazzini europei ed è pronta a sostenere le richieste dei tantissimi appassionati. Il nuovo aspirapolvere cordless punta innanzitutto alla qualità costruttiva, un mantra per il produttore che vuole distinguersi dalla massa proprio sui piccoli dettagli.

Redroad V17 è dotato di una spazzola motorizzata con doppio rullo, con un’ampia scelta nella confezione di vendita. Sono infatti presenti due spazzole per tappeti e due per pavimenti duri, così da creare la combinazione ideale per ciascun utente. Il motore digitale senza spazzole, i doppi filtri HEPA per rimuovere qualsiasi traccia di polvere dall’aria e una lunga sfilza di accessori sono alcuni dei punti di forza del nuovo dispositivo.

La doppia spazzola, ad esempio, permette di pulire diversi tipi di superfici, raddoppiando di fatto l’efficienza della pulizia ed evitando all’utente di dover cambiare spazzola o testina. In questo modo ogni elemento della propria abitazione è pulito a fondo e in maniera efficace, senza alcun residuo grazie all’elevata potenza di aspirazione. Il motore digitale raggiunge i 120.000 giri al minuto e grazie a uno speciale design dei condotti dell’aria è in grado di generare una potenza di 155 AW e una pressione di ben 26.500 Pa, tra le più alte in questa categoria di prodotti.

Anche il sistema di filtrazione dell’aria è particolarmente evoluto, con un filtro H12 HEPA che insieme al sistema ciclonico protegge il motore, separando la polvere con un’efficienza del 99,97%. In uscita è presente un filtro H13 HEPA che cattura particelle fino a 0,1 micron, inclusi acari, spore, polline e forfora, per un’aria pulita e priva di agenti inquinanti.

L’occasione è dunque perfetta per acquistare Redroad V17, che in occasione del Festival Double Eleven è in offerta su AliExpress a 192,42 euro, utilizzando il codice sconto FAST18GO e il link sottostante. L’offerta è valida esclusivamente l’11 e il 12 novembre.

Informazione Pubblicitaria