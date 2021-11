Nella giornata di oggi, 9 novembre 2021, Fitbit, brand noto e apprezzato per i suoi wearable, ha annunciato il rilascio dell’app ECG per la smartband Charge 5 e della funzione Recupero Giornaliero per i modelli compatibili, che comprendono Sense, Versa 3, Versa 2, Charge 5, Luxe e Inspire 2.

Recupero Giornaliero con Fitbit Premium

Recupero Giornaliero è una nuova funzione di Fitbit Premium, il servizio in abbonamento del produttore che prevede una prova iniziale gratuita e poi piani di abbonamento mensili o annuali (maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale).

L’utilità di questa novità è presto detta: Recupero Giornaliero utilizza i dati e le informazioni sullo stato fisico dell’utente così come rilevati dal dispositivo Fitbit – tra cui livelli di attività recente, andamento del sonno e variabilità del battito cardiaco (HRV) – per valutare se l’utente è pronto per la prossima sessione di allenamento o se, invece, ha ancora bisogno di recuperare.

In aggiunta a questo, attraverso Recupero Giornaliero, Fitbit fornisce ogni mattina all’utente un punteggio personalizzato che tiene conto dei parametri monitorati, includendovi consigli dinamici per gli allenamenti e per il recupero, così come dei contenuti esclusivi per gli utenti Premium volti all’ottimizzazione della routine di allenamento.

Per quanto riguarda la disponibilità, la funzione Recupero Giornaliero è fruibile già da oggi nel pannello dedicato dell’app Fitbit, ma soltanto per gli utenti con abbonamento Premium e in possesso dei dispositivi Fitbit Sense, Fitbit Versa 3, Fitbit Versa 2, Fitbit Charge 5, Fitbit Luxe (ecco la nostra recensione) e Fitbit Inspire 2. Soltanto gli utenti del più avanzato Fitbit Versa 3 potranno consultare i dati di Recupero Giornaliero direttamente dal display del wearable. Maggiori dettagli sono disponibili alla pagina ufficiale.

ECG per Fitbit Charge 5

La seconda novità attiene alla disponibilità dell’app ECG (elettrocardiogramma) per la smartband Fitbit Charge 5 (ecco la nostra recensione). Grazie a questa aggiunta, il tracker permette di monitorare direttamente dal polso il battito cardiaco e valutare la fibrillazione atriale. È sufficiente tenere per 30 secondi le dita sui bordi in acciaio inossidabile ai lati del dispositivo per ricevere delle notifiche dedicate.

L’applicazione Fitbit per dispositivi Android è disponibile sul Google Play Store a questo link, mentre per i dispositivi iOS è scaricabile dall’App Store a questo link.

