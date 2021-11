Con Visa è possibile risparmiare fino al 15% per gli acquisti su Amazon grazie a uno sconto immediato: scopriamo insieme come funziona l’iniziativa, che prevede tre fasce di prezzo e qualche limitazione.

Sconto fino al 15% su Amazon acquistando i prodotti selezionati con Visa

La proposta Visa disponibile su Amazon è valida fino al 31 dicembre 2021 e permette di ottenere uno sconto immediato del 5%, 10% o 15% in base all’importo speso. Per beneficiare del ribasso è necessario acquistare uno dei prodotti idonei alla promozione con il proprio account Amazon.it utilizzando una carta Visa valida:

sconto immediato del 5% con una spesa inferiore a 50 euro

con una spesa inferiore a sconto immediato del 10% con una spesa superiore a 50 euro e inferiore a 100 euro

con una spesa superiore a e inferiore a sconto immediato del 15% con una spesa superiore a 100 euro

L’offerta si applica esclusivamente all’acquisto su Amazon.it e lo sconto viene applicato automaticamente al carrello per un massimo di una volta per ogni fascia. Sono esclusi prodotti Warehouse Deals Amazon, prodotti venduti da terzi sul marketplace, libri, e-book, riviste, prodotti digitali, gift card, confezioni regalo, spese di spedizione e altri costi aggiuntivi.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa Visa-Amazon e per procedere all’acquisto potete seguire il link qui sotto, dove sono disponibili anche numerosi suggerimenti per i regali. Vi ricordiamo che su Amazon sono disponibili in questi giorni le tante offerte del Black Friday in anticipo.

acquista su Amazon con Visa e lo sconto fino al 15%

