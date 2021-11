Le PlayStation Network Card sono il modo migliore per risparmiare sull’acquisto di videogiochi in digitale per PlayStation 4 e PlayStation 5 attraverso lo store ufficiale di Sony, e le offerte Eneba lo dimostrano ancora una volta grazie ai coupon attivi in queste ore.

PlayStation Network Card in super offerta sul sito Eneba

Sul sito Eneba è possibile acquistare PSN Card da 30, 50 o 100 euro con sconti davvero niente male, anche grazie ai coupon attualmente disponibili. Riuscendo a combinare queste offerte agli sconti spesso a disposizione sul PlayStation Store si possono fare acquisti a prezzi decisamente interessanti, come abbiamo dimostrato qualche giorno fa con gli abbonamenti PlayStation Now annuali a 22,98 euro.

Selezionando i rivenditori più convenienti è ora possibile portarsi a casa:

Vi ricordiamo che il sito offre anche la possibilità di pagare con PayPal, e che i codici vengono inviati nel giro di pochissimi minuti. Se siete interessati non vi resta che cliccare direttamente sui link qui sopra. Se invece siete più da videogiochi in versione fisica potete dare uno sguardo alle offerte del Black Friday in anticipo di Amazon.

