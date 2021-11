Apple Macbook Pro 14” e 16” con M1 Pro a prezzi BOMBA, fino a 450 Euro in meno

State cercando un nuovo notebook che sia recente, potente e di ultima generazione? L’offerta di oggi potrebbe capitare a fagiolo. I nuovissimi Apple Macbook Pro da 14 e da 16 pollici, presentati proprio di recente durante il mese di ottobre 2021, sono in super offerta da Unieuro a prezzi che probabilmente non vedremo di nuovo se non fra molti mesi.

L’offerta riguarda un po’ tutti i modelli di Apple Macbook, sia i precedenti con processore M1, sia i nuovi con processore M1 Pro e M1 Max, questi ultimi però risultano già esauriti purtroppo.

Fino a 500 Euro di sconto sui nuovi Macbook Pro

La promozione di Unieuro rientra tra le offerte a tempo del Black Friday, periodo promozionale eccezionalmente esteso rispetto agli altri anni e che ha preso il via a partire dal primo giorno di novembre. Gli sconti che si stanno susseguendo in questi giorni sono davvero importanti e quelli di oggi sono l’ennesima conferma. Unieuro infatti propone uno sconto del 15% sui Macbook Pro 14” e Macbook Pro 16” col nuovo processore Apple Silicon M1 Pro. Trattandosi di prezzi elevati si arriva fino a quasi 500 Euro di sconto sui modelli più potenti.

Tutti i modelli con M1 Pro sono dotati di 16 GB di memoria RAM mentre i modelli con M1 di 8 GB di RAM, in entrambi i casi soddisfacenti per gli utilizzi più comuni come abbiamo visto nella nostra recensione.

Offerte su Apple Macbook Pro ancora disponibili

Le offerte attualmente valide sono le seguenti:

Come dicevamo però, qualora vogliate risparmiare, in offerta ci sono anche i modelli precedenti da 13 pollici ovvero: