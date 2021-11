ASUS VivoBook 13 Slate OLED è il primo 2-in-1 Windows da 13,3″ al mondo

ASUS ha presentato quest’oggi il primo portatile Windows 2-in-1 da 13,3 pollici: si tratta di ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300), un PC con schermo touchscreen che vuole unire intrattenimento e produttività in un dispositivo versatile. Andiamo a scoprirlo da vicino.

ASUS VivoBook 13 Slate OLED ufficiale: specifiche e funzionalità

Come anticipato ASUS VivoBook 13 Slate OLED è il primo portatile Windows 2-in-1 con schermo da 13,3 pollici al mondo. Può contare su un touchscreen OLED e su un processore quad core, mettendo a disposizione una tastiera full-size rimovibile, una cover con stand in grado di ruotare di 170 gradi e l’ASUS Pen 2.0 con supporto magnetico.

Quest’ultima ha un sensibilità di pressione a 4096 livelli, con forza dai 5 ai 350 grammi e frequenza di campionamento di 266 Hz. Dotata di un pulsante di scelta rapida e di quattro punte intercambiabili che imitano diverse tipologie di matite, è progettata per donare una sensazione naturale per bozzetti e disegni. La ricarica avviene tramite qualsiasi caricabatterie Type-C. ASUS offre un mese di accesso alle app creative di Adobe con l’abbonamento Creative Cloud.

La tastiera si collega magneticamente, ha tasti distanziati di 19,05 mm (come una normale di tipo desktop) e una corsa di 1,4 mm, con un rivestimento progettato per aumentare il comfort.

Il laptop è utilizzabile sia in orizzontale che in verticale, con o senza tastiera, per scrivere, visualizzare contenuti da diverse angolazioni e non solo. Lo schermo touch OLED Dolby Vision 16:9 è capace di visualizzare 1,07 miliardi di colori ed è PANTONE Validated, con gamma cinematografica DCI-P3 al 100% e certificazione DisplayHDR True Black 500. Offre un rapporto di contrasto di 1.000.000:1 e un tempo di risposta di 0,2 ms, oltre che un livello di luce blu inferiore fino al 70% rispetto a un display LCD.

Lato audio troviamo un sistema Dolby Atmos con quattro altoparlanti, in grado di sfruttare un amplificatore intelligente per il massimo volume senza distorsioni. Per lo streaming video e il cloud gaming (Game Pass Ultimate per Xbox gratuito per un mese incluso) si ha bisogno della massima velocità e stabilità, ed è per questo che il produttore taiwanese ha integrato il Wi-Fi 6 con tecnologia WiFi Master.

Sono disponibili due fotocamere: una anteriore per le videochiamate da 5 MP e una posteriore da 13 MP per scattare foto o registrare video. La tecnologia AI Noise-Cancelling rende le voci il più chiare possibile, anche in ambienti rumorosi o con diverse persone presenti. A bordo anche la tecnologia Intel Bridge, che permette a qualsiasi app Android di funzionare su Windows 11.

Scheda tecnica ASUS VivoBook 13 Slate OLED

display OLED 13,3″ Full-HD (1920 x 1080), 16:9, 550 nit, 100% DCI-P3, Dolby Vision

Intel Pentium Silver N6000 quad core fino a 3,3 GHz

4 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna eMMC

connettività Wi-Fi 6 (802.11 ax) con ASUS WiFi Master, Bluetooth 5.2

fotocamera posteriore da 13 MP e anteriore da 5 MP

porte USB 3.2 Gen 2 Type-C (2x), porta per jack da 3,5 mm e lettore per microSD

speaker stereo con Dolby Atmos e Smart amplifier

batteria litio-polimero a 3 celle da 50 Wh, con adattatore da 65 W

sistema operativo Windows 11 Home S

dimensioni: 309,9 x 190 x 7,9 mm; peso di 785 g

Prezzo e uscita di ASUS VivoBook 13 Slate OLED

ASUS VivoBook 13 Slate OLED sarà disponibile all’acquisto in Italia a partire dalla fine del 2021 con tastiera, stand e ASUS Pen 2.0 inclusi, ma non abbiamo ancora una data precisa e non è stato diffuso il prezzo. Torneremo sicuramente sull’argomento non appena la casa taiwanese rilascerà nuove informazioni.

Nel corso del 2022 il nuovo dispositivo sarà disponibile persino in due esclusive Artist Editions, progettate in collaborazione con gli artisti contemporanei Steven Harrington e Philip Colbert: queste varianti includeranno una speciale cover con supporto, sfondi, confezioni speciali, una custodia, una tastiera, una custodia rigida e adesivi per la tastiera. La Philip Colbert Artist Edition comprenderà anche un paio di stringhe per scarpe in edizione limitata.

