Fate luce sulla vostra scrivania con questa lampada Xiaomi in super offerta

È impressionante la quantità di prodotti realizzati da Xiaomi, che conosciamo come produttore di smartphone ma che ha un portfolio di soluzioni per tutte le necessità. Se ad esempio state cercando una lampada per il comodino, per la vostra scrivania o per il soggiorno, così da leggere senza disturbare chi guarda la TV, c’è una soluzione economica ma efficace, oggi in super offerta su TomTop, noto store online cinese che in questo caso però spedisce dalla Germania.

Lampada Xiaomi a basso costo

Grazie a una base compatta, che integra il tasto di accensione controllo e l’alimentatore, potete posizionare la MIJIA Lamp Lite Adjustable Desktop LED Light sulla scrivania così come sul comodino, e regolare l’orientamento della luce così da coprire qualsiasi esigenza.

Il tasto posto sulla base permette di scegliere una delle tre intensità di illuminazione ma anche di accendere o spegnere la lampada. Un tocco leggero infatti accenderà o spegnerà la lampada Xiaomi, mentre con una pressione prolungata verrà cambiata, in maniera ciclica, l’intensità dei 42 LED presenti.

La lampada è composta da tre elementi: la base, che contiene l’alimentatore e l’elettronica di controllo, un braccio verticale, leggermente inclinato e fisso, e un secondo braccio che può essere regolato con un angolo di movimento di ben 218 gradi, così da permettere di trovare la posizione più adatta alla situazione di impiego.

Il braccio che contiene la lampada a LED può inoltre essere ruotato di 180 gradi, per indirizzare la luce verso l’alto o per avere una angolazione che non dia fastidio durante la lettura, una soluzione che non si vede molto spesso in giro. La luce emessa dalla lampada Xiaomi ha una temperatura di 4000K, un bianco freddo che però non risulta mai fastidioso, anche perché non c’è alcuna emissione di luce blu che finirebbe per stancare la vista.

Con 500 lumen sarà semplice leggere un buon libro ma anche i propri appunti o avere la giusta luce sulla propria posizione di lavoro. Potete acquistare la lampada Xiaomi MIJIA Lite a 23,95 euro su TomTop, cifra che include sia l’IVA che le spese di spedizione. La merce di trova nei magazzini tedeschi dello store, quindi arriverà a casa vostra in pochissimi giorni e soprattutto senza alcun costo aggiuntivo.

Acquistate Xiaomi MIJIA Lite Lamp a 23,95 euro su TomTop

Informazione Pubblicitaria