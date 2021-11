Sono arrivate le Offerte Speciali Acer e il metà prezzo sugli accessori gaming

Dopo le proposte di Halloween, Acer lancia sul proprio shop online ufficiale le Offerte Speciali, con sconti fino a 300 euro su PC, convertibili, notebook, All-In-One, monitor e accessori per il gaming. Scopriamo di cosa si tratta.

Le Offerte Speciali Acer sono arrivate: sconti fino a 300 euro sui PC e sul gaming

Le Offerte Speciali Acer sono valide da oggi, 2 novembre 2021, fino alle 23:59 del 14 novembre, salvo esaurimento scorte. Gli sconti sono parecchi e prevedono ribassi che partono da 50 euro e arrivano fino a 300: ecco le proposte più interessanti disponibili sul sito (i prezzi li abbiamo già ribassati). Tutti i prodotti Windows risultano aggiornabili gratuitamente a Windows 11.

Per quanto riguarda i videogiocatori, Acer mette a disposizione uno sconto del 50% sugli accessori per coloro che acquistano un notebook o un monitor da gaming: possiamo trovare a metà prezzo cuffie, mouse, tastiere, adattatori, zaini e persino estensioni di garanzia e antivirus.

Quelle qui sopra erano solo alcune delle Offerte Speciali Acer valide fino al 14 novembre 2021. Per scoprire tutti gli sconti non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. Ricordatevi di salvare tra i preferiti le nostre pagine dedicate al Black Friday, che ormai è vicino, e di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Scopri tutte le Offerte Speciali Acer (2-14 novembre 2021)

