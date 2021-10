Nel client Web di Gmail ritorna il tasto esteso per scrivere una nuova email

Nel client Web di Gmail ritorna il tasto esteso per scrivere una...

Di tanto in tanto il team di Google torna sui propri passi e reintroduce nei vari servizi offerti dal colosso di Mountain View funzionalità che sono state in precedenza rimosse e ciò è quanto sta avvenendo anche con Gmail.

Ad annunnciare la novità in questione è lo stesso team di sviluppatori attraverso un post sul blog ufficiale dell’azienda, con il quale spiega che tale decisione è stata presa per assecondare le tante richieste ricevute dagli utenti.

Nel client di Gmail sul Web fa il proprio ritorno una vecchia conoscenza

La novità di cui vi stiamo parlando è il tasto Compose nel client Web di Gmail, che all’inizio di quest’anno è stato ridotto a piccola icona con la matita rossa.

Così come viene spiegato dal team di Google, numerosi utenti in questi mesi hanno fatto presente che la versione originale e più grande del pulsante è più intuitiva e, per tale motivo, il colosso di Mountain View ha deciso di tornare a questa opzione a partire dal 3 novembre 2021.

Stando a quanto è possibile apprendere dall’immagine condivisa da Google, il nuovo pulsante non sarà soltanto più ampio ma verrà anche messo più in evidenza, trovando posto al di sopra della sezione “Mail”. Rispetto alla versione disponibile ad inizio anno, tuttavia, cambia il design del tasto Compose, in quanto si adegua al nuovo stile grafico introdotto dal colosso di Mountain View nei suoi vari servizi.

Questa modifica al pulsante Compose di Gmail è già disponibile per alcuni utenti e si applica sia agli account Google personali che a quelli di Workspace. Il colosso di Mountain View fa presente che potrebbe essere necessario dovere attendere fino a 15 giorni prima che la novità sia effettivamente disponibile per tutti gli utenti. Basta avere un po’ di pazienza.

E a proposito di Gmail, ricordiamo che nei giorni scorsi è emerso che circa 14.000 account sono stati a rischio di phishing.