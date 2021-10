Fate attenzione alle finte telefonate da Amazon, si tratta dell’ennesima truffa

Come se non bastassero le truffe legate alle applicazioni scaricate sul proprio smartphone o quelle che arrivano da SMS e applicazioni di messaggistica istantanea, i possessori di smartphone e telefoni devono ora fare i conti con un nuovo tentativo di truffa, legato alle chiamate telefoniche.

Attenzione alla chiamata da Amazon

Uno degli sviluppatori di Tellows, compagnia che consente di identificare il chiamante, ha riportato i risultati di una ricerca effettuata nel corso dell’ultimo anno e relativa alle chiamate provenienti da Amazon. Sugli oltre 500 numeri che risultano associati al colosso dell’e-commerce ci sono oltre 8.000 valutazioni, e una su due viene segnalata come fastidiosa.

In realtà si tratta di segnalazioni legate a numeri assegnati a truffatori, che nulla hanno a che fare con Amazon, tanto che i numeri cambiano in maniera molto frequente. Solo il 3% delle chiamate effettuate a nome di Amazon risultato provenire dai dipendenti della compagnia, e rappresentano però la metà delle chiamate in quanto a volume di traffico.

Questo significa che una buona parte delle chiamate che sembrano provenire da Amazon sono in realtà dei tentativi di truffa. Nella maggior parte dei casi ai clienti viene proposto di acquistare azioni, millantando guadagni iperbolici, quando in realtà lo scopo è quello di acquisire i dati dei clienti, spingendoli a investimenti dal rendimento “certo”.

In altri casi vengono fatte domande sostanzialmente inutili sull’account o sugli ordini, con falsi buoni sconto in regalo, mentre in numerosi casi la truffa si estende alla mail, con l’invito a sbloccare il proprio account, finendo invece per appropriarsi dei dati altrui.

Il periodo è propizio per i truffatori, che approfittano dei volumi di vendite crescenti per adescare vittime ignare e spesso sprovvedute, ottenendo nella maggior parte dei casi dati sensibili che potrebbero portare alla sottrazione anche si somme di denaro.

Per prevenire possibili truffe, ricordate che Amazon vi chiama solo se lo richiedete esplicitamente, e che nessun dipendente della compagnia vi chiederà mai di inviare informazioni tramite email o SMS. Non inserite mai i vostri dati personali su siti sconosciuti e soprattutto evitate di condividere il vostro numero di telefono, per evitare di ricevere decine di telefonate spam. E se venite chiamati da un numero sospetto riagganciate, bloccate il numero e segnalatelo, evitando di richiamarlo per non incorrere in possibili costi aggiuntivi.