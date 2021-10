Samsung lancia tre nuovi notebook con Windows 11

Samsung ha appena annunciato tre nuovi notebook Galaxy Book per gli Stati Uniti. Si tratta di Galaxy Book Odyssey, Galaxy Book Pro 360 5G e Galaxy Book standard. Ecco i dettagli.

Caratteristiche e prezzo di Samsung Galaxy Book Odyssey

Samsung Galaxy Book Odyssey è un computer da gioco con un design premium ed è basato su una CPU Intel Core i7-11600H con una GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Le configurazioni disponibili arrivano fino a 32 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione.

Samsung Galaxy Book Odyssey offre un display LCD Full HD da 15,6 pollici, ma non presenta un’elevata frequenza di aggiornamento, e sfoggia un design in metallo di colore nero relativamente sottile e leggero con 17,78 mm di spessore e 1,85 kg di peso. Le opzioni di connettività includono due porte USB di tipo C, tre USB di tipo A, un jack per cuffie e un lettore di schede microSD.

Il notebook Samsung Galaxy Book Odyssey partirà da un prezzo di 1.399 dollari, corrispondenti a circa 1.205 euro.

Caratteristiche e prezzo di Samsung Galaxy Book Pro 360 5G

Samsung Galaxy Book Pro 360 5G è fondamentalmente una versione 5G del convertibile di punta di Samsung già rilasciato con processori Intel Core di 11a generazione fino a Intel Core i7-1160G7 e fino a 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Il punto forte di Samsung Galaxy Book Pro 360 5G è il display AMOLED da 13,3 pollici con risoluzione Full HD abbinato a una S Pen per disegnare e scrivere sullo schermo in modo più naturale. Un altro vantaggio di questo notebook è la portabilità, con uno spessore di soli 11,43 mm e un peso di soli 1,10 Kg, nonostante sia realizzato in alluminio.

Sul fronte della connettività sono disponibili una porta Thunderbolt 4, due porte USB standard di tipo C, un jack per cuffie e un lettore di schede microSD. La connettività 5G supporta le reti sub-6GHz, ma non mmWave.

Anche Samsung Galaxy Book Pro 360 5G partirà da un prezzo di 1.399 dollari, corrispondenti a circa 1.205 euro.

Caratteristiche e prezzo di Samsung Galaxy Book standard

Samsung Galaxy Book standard è un notebook piuttosto tradizionale con un equilibrio tra prestazioni, design premium e prezzo. Viene fornito con processori Intel Core di 11a generazione fino a Intel Core i7-1165G7 e grafica Intel Iris Xe MAX. Le configurazioni arrivano fino a un massimo di 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Il display è un pannello LCD Full HD da 15,6 pollici e sono presenti due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, un jack per cuffie, una porta HDMI e un lettore di schede microSD, tuttavia manca il supporto Thunderbolt. Il notebook misura 15,49 mm di spessore e pesa 1,59 Kg,

Samsung Galaxy Book partirà da un prezzo di 749 dollari, corrispondenti a circa 645 euro.

Questi notebook sono dotati di Windows 11 e verranno lanciati l’11 novembre sul sito Web di Samsung e presso altri rivenditori. Nel frattempo potete consultare la nostra guida ai migliori notebook del mese.