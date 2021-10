Sono ufficiali le nuove cuffie true wireless di HTC

HTC è un brand che per alcuni anni è stato molto popolare nel settore della telefonia e ha rappresentato per tanti utenti quello a cui affidarsi per effettuare il passaggio da un cellulare di vecchia generazione a uno smartphone Android.

Con il passare del tempo, tuttavia, HTC ha dovuto affrontare non pochi problemi e per il produttore taiwanese è divenuto sempre più difficile restare ai vertici del settore degli smartphone, non riuscendo a competere con i colossi che man mano si facevano avanti (basti pensare a Samsung e Apple).

La crisi aziendale ha portato HTC ai margini del settore degli smartphone, che comunque non ha abbandonato del tutto, spingendola ad avvicinarsi a quello dei dispositivi basati su Realtà Virtuale.

Di tanto in tanto, tuttavia, HTC si propone anche in altri settori e un esempio è rappresentato dalle nuove cuffie true wireless dell’azienda, appena lanciate sul mercato con il nome di HTC True Wireless Earbuds Plus.

Le caratteristiche di HTC True Wireless Earbuds Plus

Caratterizzate da un design in-ear, le nuove cuffie del produttore asiatico presentano degli steli corti e possono contare su una custodia di ricarica che è in grado di estendere la durata della batteria degli auricolari fino a 86 ore di riproduzione.

Tra le altre caratteristiche di HTC True Wireless Earbuds Plus troviamo un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC), una scocca resistente ad acqua e sudore (con certificazione IPX5), una batteria capace di garantire fino a 4,5 ore di utilizzo (con ANC attivo, 1 ora in più senza) e due colorazioni (bianca e nera).

Le cuffie HTC True Wireless Earbuds Plus sono state lanciate nel Regno Unito, ove saranno disponibili a 69 sterline (pari, al cambio, a circa 80 euro). Al momento non vi sono informazioni sulla disponibilità in Europa né sul relativo prezzo ufficiale. Staremo a vedere.

