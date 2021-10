Ecco come potrebbe essere Apple MacBook Air 2022 con chip M2

Se avete deciso di acquistare un Apple MacBook Air e desiderate prima scoprire quali sono le probabili caratteristiche della prossima generazione, abbiamo una buona notizia per voi: nelle scorse ore in Rete sono emersi alcuni interessanti dettagli al riguardo.

Il leaker Dylan su Twitter ha svelato, infatti, una parte di quella che dovrebbe essere la dotazione tecnica di Apple MacBook Air 2022 (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Le probabili caratteristiche della prossima generazione di Apple MacBook Air

Stando a quanto rivelato da Dylan, Apple MacBook Air 2022 dovrebbe essere il primo device a poter vantare il processore Apple M2, sulle cui caratteristiche al momento non vi sono informazioni (non è nemmeno detto che sia più potente delle CPU appena presentate dal colosso di Cupertino, ossia Apple M1 Pro e M1 Max).

Sempre a suo dire, Apple MacBook Air 2022 non arriverà con alcun tipo di ventola di raffreddamento e ciò suggerisce che il processore Apple M2 è altamente efficiente e richiede meno energia, generando quindi meno calore.

Ed ancora, il design della nuova generazione di MacBook Air dovrebbe essere simile a quello di MacBook Pro (pur essendo il device più sottile e più leggero) mentre le varianti cromatiche dovrebbero essere quelle di iMac 24.

Tra le altre caratteristiche vi dovrebbero essere il supporto alla tecnologia MagSafe, una webcam a 1080p, porte USB Type-C, un adattatore per la ricarica a 30 W, il supporto a più display esterni (almeno 2) e uno schermo con tecnologia Mini-LED. Il leaker, inoltre, sostiene che non vi saranno Face ID, slot per schede SD e una porta HDMI.

Per il lancio ufficiale ci sarà da attendere la metà del prossimo anno e pare che Apple MacBook 2022 arriverà sul mercato ad un prezzo più alto rispetto alla precedente generazione. Staremo a vedere.

