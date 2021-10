Xiaomi e Redmi lanciano nuovi prodotti per rendere le case più smart

Da Xiaomi arrivano alcuni interessanti nuovi prodotti come Redmi Smart TV X 2022, Xiaomi Mi Smart Camera 2 PTZ e Redmi Router AX1800.

Redmi lancia Smart TV X 2022

Redmi ha lanciato una nuova smart TV che si caratterizza tra le altre cose per il supporto al refresh rate a 120 Hz: stiamo parlando di Redmi Smart TV X 2022.

Disponibile in due dimensioni, 55 pollici e 65 pollici, può contare su un design in metallo, un pannello con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel) che supporta i colori a 10-bit e ha un tempo di risposta di 6,5 ms, il supporto Dolby Vision e FreeSync Premium, quattro altoparlanti integrati, il supporto Dolby Atmos.

Ed ancora, nella sua dotazione tecnica troviamo un processore MediaTek MTK 9650 con integrata la GPU Mali-G52 2EE MC1, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria integrata.

Così come apprendiamo da Gizmochina, Redmi Smart TV X 2022 sarà disponibile in Cina dal 31 ottobre a 2.999 yuan (pari a circa 470 euro) in versione 55 pollici e a 3.499 yuan (pari a circa 550 euro) in versione 65 pollici.

Xiaomi Mi Smart Camera 2 PTZ version ha una risoluzione 2,5 K

Si chiama Xiaomi Mi Smart Camera 2 PTZ version ed è la nuova videocamera smart lanciata dal colosso cinese nel mercato interno a 249 yuan (pari, al cambio, a circa 40 euro).

Dotato di un sensore da 4 megapixel con risoluzione a 2,5 K (2.560 x 1.440 pixel), questo dispositivo dovrebbe essere in grado di garantire un miglioramento della qualità dell’immagine rispetto al suo predecessore.

Così come apprendiamo da Gizmochina, tra le altre sue caratteristiche troviamo un sensore con apertura F/1.4 e lenti 6P, una luce di riempimento a infrarossi da 940 nm integrata, un design a doppio motore che consente di ruotare l’obiettivo in quattro direzioni, un microfono e un chip con certificato di sicurezza.

Redmi Router AX1800 supporta il WiFi 6

Sempre in Cina è stato lanciato da Redmi un nuovo router che supporta lo standard WiFi 6 con OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access): stiamo parlando di Redmi Router AX1800 (si tratta di una versione per il mercato cinese di un modello già commercializzato a livello globale).

Tra le sue caratteristiche troviamo un processore dual core a 880 Mhz, 128 MB di RAM, il supporto a mesh network e all’app Xiaomi Easy Connect sia su Android che su iOS.

Così come apprendiamo da Gizmochina, il suo prezzo ufficiale è 229 yuan (pari al cambio a circa 36 euro).

Altre novità in arrivo da Redmi

Le novità in casa Redmi non finiscono qui: il produttore, infatti, ha in programma il lancio di altri dispositivi entro la fine di questo mese.

Così come apprendiamo da Frandroid, infatti, Redmi ha organizzato un evento per giovedì 28 ottobre in occasione del quale lancerà la serie Redmi Note 11 e uno smartwatch, che sul mercato arriverà con il nome di Redmi Watch 2.

Appuntamento a giovedì prossimo.