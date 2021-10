ASUS Dual Radeon RX 6600 punta al 1080p ed è disponibile in Italia

ASUS annuncia la disponibilità in Italia della Dual Radeon RX 6600, una scheda grafica che offre esperienze di gioco a 1080p e vuole soddisfare le necessità del segmento di mercato della fascia media.

ASUS Dual Radeon RX 6600 disponibile in Italia: caratteristiche e prezzo

Le schede grafiche AMD Radeon RX 6600 permettono di sfruttare l’architettura di gioco AMD RDNA 2, con il supporto della tecnologia DirextX 12 Ultimate, che include il ray tracing accelerato via hardware, i 32 MB della AMD Infinity Cache, la tecnologia AMD Smart Access Memory e altre funzionalità avanzate.

Disponibile anche la soluzione per l’upscaling open source AMD FidelityFX Super Resolution, pensata per aumentare il frame rate pur restando sull’alta risoluzione. Troviamo poi un sistema di raffreddamento con dissipatore di calore composto da tre tubi: le doppie ventole utilizzano il design Axial-tech per alimentare il flusso d’aria diretto verso le alette sottostanti, mantenendo un’adeguata silenziosità (la modalità zero dB riduce ulteriormente il rumore arrestando le ventole quando il sistema è inattivo).

Con la tecnologia Auto-Extreme i componenti della scheda video vengono posizionati e saldati con precisione senza alcun intervento umano. Il programma di convalida di 144 ore mette sotto stress ogni scheda grafica in modo da assicurarne il funzionamento.

La ASUS Dual Radeon RX 6600 attira l’attenzione a livello estetico, ma senza andare in contrasto con gli altri componenti o con gli schemi di illuminazione a LED RGB. La piastra di montaggio è in acciaio inossidabile lucido, e il design a 2,5 slot assicura l’equilibrio tra massima compatibilità con i vari case e le capacità di raffreddamento.

ASUS Dual Radeon RX 6600 è disponibile all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di 529 euro.

Potrebbe interessarti: migliori schede video di ottobre 2021, i nostri consigli