OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition è lo smartwatch per i fan di Harry Potter

Pochi giorni fa OnePlus pubblicava un teaser ufficiale circa l’imminente lancio di OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition e quest’oggi scopriamo che è stato presentato ufficialmente grazie ai colleghi di XDA.

Caratteristiche OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition

Oltre al cinturino in pelle vegetale di qualità superiore rispetto al cinturino standard in silicone, anche la cassa circolare presenta una nuova colorazione (Cobal Limited Edition) che dona allo smartwatch riflessi in rame.

Il cinturino è serigrafato con lo stemma ufficiale di Hogwarts, come avevamo notato nel teaser ufficiale di qualche giorno fa, mentre in uno dei due tasti fisici è presente il simbolo del fulmine che riprende la famosa cicatrice sulla fronte di Harry Potter. La confezione di vendita è caratterizzata da un importante branding del marchio Harry Potter, con tanto di stemmi e libretti in stile carta antica.

Ovviamente i riferimenti al mago di Hogwarts continuano sullo smartwatch sin dal primo avvio del wearable e anche con la possibilità di personalizzarlo a piacimento scegliendo tra ben sei watch face differenti. Il resto delle funzioni dell’orologio sono rimaste identiche a quelle che avevamo descritto qualche mese fa nella video recensione che trovate in calce alla news, compresa l’autonomia di poco più di una settimana.

Prezzo e disponibilità OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition

OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition sarà disponibile su oneplus.in, nei negozi fisici e tramite l’app Red Cable a partire dal 21 ottobre al prezzo di 16.999 rupie indiane, circa 200 euro al cambio. I fan di OnePlus potranno sfruttare anche l’opportunità di usufruire di uno sconto pari a 1000 rupie indiane, circa 12 euro, come parte di una vendita anticipata il giorno 20 ottobre. Non ci sono informazioni circa l’eventuale lancio anche nel nostro Paese, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.

