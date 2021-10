Un teaser ufficiale svela l’edizione Harry Potter di OnePlus Watch

Ultimamente grandi nomi del mondo hi-tech pubblicano piccoli teaser circa nuovi prodotti in arrivo, e OnePlus non è da meno. Nelle scorse ore, infatti, l’account Twitter ufficiale di OnePlus India ha pubblicato un post che svela l’edizione Harry Potter di OnePlus Watch.

L’edizione Harry Potter di OnePlus Watch in bella vista

Sebbene la compagnia non abbia esplicitamente nominato Harry Potter, il teaser ufficiale contiene alcuni indizi piuttosto chiari: uno su tutti, il logo di Hogwarts stampato sulla sezione esterna del cinturino in pelle. Inoltre, come si può notare anche dal testo del tweet stesso – “Per una generazione che ricorda ancora la magia” -, è chiaro che la compagnia cinese sia in procinto di lanciare lo smartwatch che prende il nome dell’opera più famosa di J. K. Rowling.

Indagando un po’ più a fondo, come giustamente rimarcano i colleghi di GSMarena, scopriamo che anche l’URL del post promozionale contiene le parole “hpwatch” e “hp“, due chiari indizi che si tratta appunto di Harry Potter.

Dell’esistenza di questa edizione ne abbiamo dato notizia in piena estate, appena un paio di mesi fa, quando un leak aveva svelato alcune watch faces chiaramente legate al personaggio di Harry Potter. Non è ancora chiaro quando questa particolare edizione di OnePlus Watch sarà ufficialmente presentata, ma il “Coming Soon” stampato a chiare lettere svela che non dovremo attendere tanto tempo.

