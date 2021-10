YouTube potrebbe presto evidenziare le parti più interessanti di un video

Come sappiamo il team di YouTube consente spesso agli utenti di testare le funzionalità in sperimentazione prima di rilasciarle ampiamente.

Google ha annunciato ieri che un piccolo numero di utenti vedrà un grafico di coinvolgimento del pubblico sopra la barra di avanzamento del video, in modo da mettere in evidenza i momenti più popolari all’interno del contenuto.

YouTube permette di trovare le parti più interessanti di un video

Questa funzionalità è descritta da Google come un test per aiutare gli spettatori a individuare rapidamente quali parti di un video potrebbero essere le più interessanti.

In pratica, se il grafico sopra la barra di avanzamento rossa è alto significa che quella parte del video è stata guardata di frequente.

Il team di YouTube fa notare che questa nuova funzionalità a attualmente in sperimentazione solo per una piccola percentuale di utenti su dispositivi mobili e su desktop.

Questa funzionalità appare simile a quella che si può trovare su altre piattaforme di intrattenimento, ma non sapremo se si differenzierà in qualcosa fino a quando Google non la renderà disponibile per un maggior numero di utenti.

Il grafico dell’interesse per le varie sezioni dei video di YouTube dovrebbe apparire per un piccolo numero di tester a partire da oggi e si spera che si espanderà a più persone al più presto.

Fonte