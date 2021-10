Aggiornate Apple AirPods, AirPods Pro e AirPods Max: arriva il firmware 4A400

Il team di sviluppatori di Apple nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per Apple AirPods, AirPods Pro e AirPods Max: stiamo parlando della versione 4A400.

Le novità del firmware 4A400 per Apple AirPods, AirPods Pro e AirPods Max

Il nuovo firmware va a prendere il posto di quello versione 3E751 (AirPods e AirPods Pro) e di quello 3E756 (AirPods Max) e, così come apprendiamo da iPhone Hacks, tra le funzionalità che dovrebbe introdurre vi è Conversation Boost per Apple AirPods Pro (purtroppo al momento il team del colosso di Cupertino non ha pubblicato le note di rilascio con il changelog).

Ricordiamo che Conversation Boost è una funzione smart studiata per aumentare il livello del volume della conversazione. Introdotta con iOS 15, sfrutta i microfoni per aumentare il volume e, sebbene sia stata ideata con l’obiettivo di aiutare le persone con problemi di udito, potrebbe rivelarsi molto comoda in tutte le occasioni in cui si cerca di conversare in un ambiente particolarmente rumoroso.

Come scaricare l’aggiornamento

A differenza del melafonino, per le cuffie true wireless del colosso di Cupertino non vi è un modo per scaricare gli aggiornamenti in via manuale, in quanto in genere il firmware viene installato via OTA e ciò accade quando le cuffie sono collegate a iPhone o iPad.

Chi desidera provare a forzare l’aggiornamento, può inserire le cuffie Apple AirPods nella loro custodia, collegare quest’ultima alla rete elettrica e dopo un po’ connettere le cuffie al dispositivo iOS (teoricamente la procedura di update dovrebbe avviarsi dopo qualche minuto).

La speranza di tanti utenti è che il team di sviluppatori di Apple prima o poi possa introdurre una nuova funzionalità che consenta loro di aggiornare le proprie cuffie semplicemente premendo un tasto.

