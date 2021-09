Il Matebook D15 di Huawei è in offerta su Amazon: c’è anche il resto del set up

Continua la settimana delle offerte su Amazon con alcune proposte davvero interessanti come il Matebook D15 2021 con il processore Intel Core i5 magari da abbinare per completare il set up con il monitor gaming AOC, il mouse gaming Logitech e la tastiera meccanica di Akko.

Huawei Matebook D15 2021

Huawei Matebook D15 2021 è un notebook ottimo con la fotocamera a scomparsa per tutelare la privacy. Ha un processore Intel Core i7 1135G7, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB (partizionamento particolare) e una scheda video integrata Intel Xe. I numeri sulla carta ci sono tutti, il display è da 15.6″ FullHD con cornici ridottissime.

Vero, il display non ha una luminosità altissima, l’audio non è particolarmente alto ed il trackpad non è in vetro. Sono dettagli che in relazione al prezzo hanno un importanza relativa. La costruzione è di alto livello, la tastiera è comodissima ed ha tante porte a disposizione.

Huawei Matebook D15 2021 a 699 Euro invece di 849 Euro

AOC 27G2U/BK Monitor Gaming

AOC è un brand che per i monitor economici è quasi imbattibile. Questo monitor da 27″ ha tre cornici sottili (non estreme come in foto) ed un “mento” un po’ più spesso, il design è comunque apprezzabile. Monitor da 27″ dalla tecnologia IPS con risoluzione FullHD e refresh rate a 144 Hz Hz, c’è anche la modalità Low light blue che filtra la luce blu per proteggere la vista. Ottimo monitor gaming economico.

AOC 27G2U/BK Monitor Gaming a 219 Euro invece di 279 Euro su Amazon Italia

Logitech G PRO Mouse Gaming

Uno dei migliori mouse gaming economici in grado di soddisfare un po’ tutti. Logitech con il suo G Pro riesce a mantenere un prezzo basso senza rinunciare a 25.600 dpi nativi e la personalizzazione software di Logitech. Ha tutto ciò che serve per iniziare ad approcciarsi a questo genere di mouse e a capire che tipo di modello si è più inclini, il tutto senza spendere cifre troppo impegnative.

Logitech G PRO Mouse Gaming a 39 Euro invece di 81 Euro

Akko 3087

La miglior tastiera gaming economica per rapporto qualità-prezzo. Non è tra le più conosciute ma appena la si prova ci si rende conto di quanto sia valida la Akko con switch rosa proprietari. La costruzione è ottima con una solida base metallica, ci son 87 tasti con Macro programmabili. Non è per chi fa del gaming il proprio lavoro o per chi vuole il massimo della reattività ma è il miglior modo per approcciarsi a queste tastiere ed in più è validissima per l’uso di tutti i giorni.

Akko 3087 a 92 Euro invece di 98 Euro su Amazon Italia

