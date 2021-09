Lo speaker Huawei Sound SE è ufficiale con supporto DLNA/QPlay

Huawei sta ancora affrontando problemi con la produzione di smartphone a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, pertanto sta spostando il suo business su altri prodotti e sullo sviluppo di tecnologie di nuova generazione.

Oggi il produttore cinese ha infatti lanciato in Cina l’altoparlante Huawei Sound SE dotato di connettività Wi-Fi e bluetooth e supporto per la riproduzione DLNA/QPlay.

Caratteristiche dello speaker Huawei Sound SE

Gli altoparlanti Huawei Sound SE utilizzano quattro altoparlanti a sei unità che includono tre altoparlanti full-range, un woofer e due radiatori passivi, inoltre supportano anche l’architettura acustica Devialet Push-Push, la tecnologia Devialet SAM e l’algoritmo di sintonizzazione articolare Devialet.

Per quanto riguarda la connettività, il nuovo speaker di Huawei supporta Bluetooth 4.2 e Wi-Fi, inoltre è presente anche un ingresso audio AUX da 3,5 mm, che tuttavia non supporta l’audio stereo.

Sul fronte del software l’altoparlante Huawei Sound SE integra HarmonyOS 2 che supporta funzionalità come touch pass e controllo vocale tramite diversi assistenti vocali.

Il nuovo speaker di Huawei supporta anche una funzione di connessione rapida con altri dispositivi intelligenti. Quando viene posizionato vicino ad altri dispositivi, lo speaker li rileva automaticamente e apre una finestra di connessione senza la necessità di installare alcuna applicazione sul dispositivo.

Disponibilità e prezzi dello speaker Huawei Sound SE

L’altoparlante Huawei Sound SE è disponibile nelle due opzioni di colore Bright Black e White Gold al prezzo di 899 yuan (circa 119 euro), ma attualmente il prodotto è in offerta al prezzo di 799 yuan (circa 106 euro). Al momento non abbiamo informazioni in merito a una possibile commercializzazione del prodotto in altri mercati.

