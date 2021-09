DAZN promette un mese gratuito agli utenti coinvolti dai disservizi di giovedì

Continua a imperversare la polemica sulla Serie A e su DAZN, dopo i disservizi patiti da una parte degli utenti nel turno infrasettimanale (quelli che hanno tentato di entrare nella piattaforma per mezz’ora ora dopo le 18:30 di giovedì scorso). Interviene così DAZN che promette, in un nuovo comunicato ufficiale, che i clienti coinvolti riceveranno un indennizzo.

DAZN ha comunicato che tutti i clienti impattati dal black-out di giovedì 23 settembre 2021 (Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio) riceveranno un mese gratuito di abbonamento il che, a seconda dei piani tariffari e delle promozioni in essere, corrisponde a un rimborso del valore di 19,99 euro o 29,99 euro. Si tratta dell’ennesimo problema che coinvolge DAZN, cosa che ha innescato un’accesa polemica, anche in Parlamento, data l’importanza che il calcio riveste nel nostro paese. Ecco il comunicato ufficiale del broadcaster:

In relazione a quanto accaduto nel corso delle partite delle 18.30 del 23 settembre, DAZN conferma che tutti i clienti impattati ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all’APP fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi. Tali utenti riceveranno nel corso dei prossimi giorni, direttamente da DAZN, una comunicazione via e-mail a conferma dell’offerta di un mese gratuito. DAZN ribadisce, inoltre, che prosegue il dialogo e il confronto con la Lega Serie A in un immutato clima di collaborazione e trasparenza.