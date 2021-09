Problemi gravi per DAZN oggi 23 settembre: impossibile aprire homepage e video

A ridosso del calcio di inizio di Sampdoria Napoli e Torino Lazio, l’unico servizio che trasmette tutta la serie A in esclusiva non è più raggiungibile, stiamo ovviamente parlando di DAZN. Se non riuscite in questo momento a caricare alcun video né la homepage del sito tranquilli, non è un problema solo vostro ma del servizio in genere, in breve DAZN non funziona.

DAZN down 23 settembre: cosa sta succedendo

Il disservizio è generale e coinvolge tutta l’infrastruttura di DAZN, per cui non potrete accedere alle partite né ad altri live streaming da qualsiasi dispositivo proviate.

Al momento non c’è alcuna comunicazione da parte del servizio clienti dell’azienda che probabilmente è interamente impegnata nella risoluzione delle problematiche. Non è purtroppo la prima volta che questo capita, durante altre partite (anche importanti) del campionato DAZN ha dato segni di cedimento con buffering continuo e caricamenti infiniti. È indubbiamente necessario che DAZN, essendo l’unico fornitore di tutta la serie A, cerchi di rimediare velocemente a meno che non voglia subire ripercussioni da abbonati e partner.

Avete problemi anche voi? Scrivetelo nei commenti qui sotto.

Aggiornamento ore 19.05: dopo circa 30 minuti il servizio sembra essere tornato a funzionare.

