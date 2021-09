Se devi assemblare una build Intel dai uno sguardo alle super offerte di oggi

Oggi è una gran bella giornata per chi vuole mettere da parte componenti nuove per una bella build con base Intel Core i5, magari in attesa di un calo di prezzo delle schede video. Su Amazon c’è un po’ di tutto in offerta ma abbiamo seleziona una bella scheda madre, delle ottime RAM, un super SSD ed anche un buon alimentatore che non fa mai male

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 23 Settembre 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 23 Settembre 2021

MSI MAG B560M Bazooka

Una buona base di partenza per creare build potenti e interessanti con socket LGA 1200 per processori Intel e chipset B560. Grazie a questa scheda madre di MSI si potrà avere anche una buona espandibilità futura grazie ai quattro slot per le RAM DDR4 con supporto OC, c’è il supporto al doppio modulo M.2 con PCIe con PCIe 4.0 ed un look decisamente particolare per build diverse dal solito.

MSI MAG B560M Bazooka a 114 Euro invece di 119 Euro

Intel Core i5-11400F

Socket LGA 1200 anche per il Core i5 11400F. Sempre ottimo processore per il gaming ma migliora anche in operazioni multi core grazie ai 6 core e 12 thread con frequenza in Turbo Boost 2.0 da 4,4 GHz e frequenza di base è di 2,6 GHz, migliorata anche la tenuta con power limit sbloccato. Come per tutta la undicesima generazione Intel non c’è un vero cambio di passo tecnologico ma leggeri miglioramenti che si vedono già a partire dal Core i5 11 gen.

Intel Core i5-11400F a 221 Euro invece di 279 Euro su Amazon Italia

Corsair Vengeance LPX RAM 16 GB DDR4

Ecco la memoria RAM best buy per rapporto qualità prezzo. La Vengeance LPX di Corsair è una RAM DDR4 da 16 GB (2×8) con una frequenza da ben 3600 MHz con dissipatore in alluminio integrato per gestire al meglio il calore prodotto. Un kit low profile che va benissimo in ogni tipo di build anche quelle dove ogni millimetro è essenziale.

Corsair Vengeance LPX RAM 16 GB DDR4 a 80 Euro invece di 133 Euro

Sabrent Rocket NVMe PCIe 4.0 1 TB

Un modulo SSD che sulla carta potrebbe sembrare il top da prendere per rapporto qualità prezzo, effettivamente se avete bisogno di tanto spazio lui è tra i migliori SSD m2 ed ha delle prestazioni ottime. Il Sabrent Rocket è un modulo con interfaccia PCIe NVMe particolarmente adatto a raggiungere altissime velocità in lettura e scrittura (circa 5000 MB/s lettura e 4400 MB/s in scrittura). Il modulo possiede l’accelerazione dinamica della scrittura, la correzione degli errori e una bella protezione termica adattiva tramite sensore che permette di stabilizzare le prestazioni.

Sabrent Rocket NVMe PCIe 4.0 1 TB a 169 Euro invece di 249 Euro su Amazon Italia

Sharkoon SilentStorm Cool Zero 750 W

Se vi servono ben 850 W allora non volete scendere a nessun compromesso e Sharkoon lo sa bene proponendo il suo alimentatore modulare da 750 W con certificazione 80 Plus Gold. Le temperature e i consumi non sono un problema per questo alimentatore così come il rumore con la ventola da in grado di supportare la modalità zero RPM facendo un rumore quasi inudibile.

Sharkoon SilentStorm Cool Zero 750 W a 105 Euro invece di 114 Euro su Amazon Italia

