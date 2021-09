Sconto del 50% su questi tre prodotti, in offerta su Amazon

Ogni giorno sono migliaia i prodotti in offerta su Amazon, anche se non sempre lo sconto applicato dal venditore è particolarmente cospicuo. Oggi vogliamo segnalarvi tre prodotti, diversi tra di loro ma allo stesso tempo molto utili, scontati del 50% utilizzando un coupon per ciascuno di essi. Abbiamo un paio di cuffie con filo, quasi una rarità di questi tempi, e un paio di spazzolini, uno tradizionale e uno elettrico/sonico, ideali per una perfetta igiene del cavo orale.

Auricolari in-ear con filo

Se avete uno smartphone con presa da 3,5 millimetri, e state cercando un buon paio di cuffie in-ear dal prezzo contenuto, quest’offerta fa al caso vostro. Disponibili in cinque diverse colorazioni (Black, Silver, Light Blue, Pink e Purple), sono realizzati in lega di alluminio, leggeri e delicati ma resistenti allo stesso tempo.

Il microfono integrato permette di utilizzare le cuffie per rispondere alle telefonate e i controlli sul filo consentono di controllare la riproduzione musicale senza dover intervenire sullo smartphone. Il cavo da 1,25 metri permette di tenere comodamente lo smartphone nella tasca dei pantaloni, nella giacca ma anche nella tasca posteriore quando andate in bici o se state correndo, senza risultare di intralcio.

Potete acquistarle su Amazon a 7,99 euro invece di 15,98 euro utilizzando il codice 94YZV36B e il link sottostante.

Acquista le cuffie in-ear su Amazon

Spazzolino ultrasonico T100

Prodotto da Xiaomi e commercializzato con il marchio MIJIA, lo spazzolino elettrico ultrasonico T100 è l’ideale per adulti e bambini, soprattutto se stanno utilizzando uno spazzolino elettrico per la prima volta. Il prezzo è decisamente contenuto dopo lo sconto del 50%, è possibile scegliere fra le colorazioni blu, rosa e bianco, ideale quindi per la famiglia.

Grande autonomia grazie alla batteria interna ricaricabile, che permette di utilizzare lo spazzolino per circa 30 giorni (con 2 pulizie da 2 minuti al giorno). due modalità di pulizia, promemoria automatico per il cambio della zona di pulizia e un connettore microUSB per la ricarica della batteria. È ovviamente resistente all’acqua, grazie alla certificazione IPX7 e il peso è di appena 46 grammi, molto simile a quello di un tradizionale spazzolino manuale.

Potete acquistarlo su Amazon, utilizzando il link sottostante, al prezzo di 15,99 euro invece di 31,98 euro utilizzando il codice P8YWNMVO.

Acquista lo spazzolino T100 su Amazon

Spazzolino tradizionale

Se invece siete amanti degli spazzolini tradizionali, e alla tecnologia elettronica preferite uno strumento manuale ma più preciso, ecco uno spazzolino che nasconde tanta tecnologia al suo interno. Il sistema di fissaggio delle setole è realizzato in rame e ferro, per rendere la vita difficile ai batteri e mantenere la massima igiene possibile.

La forma della testina, arrotondata e compatta, il manico resistente ma flessibile e le setole tagliate a 45 gradi per la massima pulizia del solco gengivale sono solo alcune delle soluzioni adottate per unire efficienza ed ergonomia, garantendo una perfetta igiene orale. Potete acquistarlo nelle colorazioni blu e rosa al prezzo di 5,39 euro invece di 10,78 euro, con la possibilità di risparmiare il 50% sul kit da 4 pezzi, disponibile a poco meno di 15 euro. A seguire il link per l’acquisto su Amazon.

Acquista lo spazzolino Deep Clean su Amazon

