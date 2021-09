Se hai bisogno di SSD o HDD Amazon ha tutte le offerte che ti servono

Amazon apre la settimana delle offerte con una selezioni ricchissima di memoria di tutti i tipi per chi ha bisogno sempre di più spazio di archiviazione. Si parte da un bel modulo M.2 NVMe, si passa per una super SD card da ben 2 TB, per finire con un bel SSD esterno e un classico HDD.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 20 Settembre 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 20 Settembre 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Samsung 980 NVMe PCIe 500 GB

Il nuovo SSD PCIe NVMe di Samsung nelle migliori condizioni esprime una velocità di lettura sequenziale di 3500 MB/s e una scrittura sequenziale di 30o0 MB/s. Velocità assurde raggiungibili solo attraverso una configurazione precisa ma comunque impressionante grazie alla gestione del calore guidata da Full Power e dal software Samsung Magican per tenere sotto controllo ogni singolo aspetto della memoria andando a mantenere il modulo sempre aggiornato.

Samsung 980 NVMe PCIe 500 GB a 99 Euro invece di 111 Euro su Amazon Italia

SanDisk Extreme Pro 1 TB

Una classica scheda SDXC da fotocamera e videocamera, è la versione Pro della Extreme di SanDisk. Il prezzo è ancora più alto ma è sempre una UHS-I 3 e classe video V30 quindi particolarmente adatte non solo alla registrazione video in 4K a frame rate alti ma anche alle modalità di scatto in Burst mode. La scheda include anche il software di recupero dati RecuePro Deluxe ed è tra le più consigliate schede SD per fotocamere, compatte e reflex. Tra le migliori schede sd classe 10.

SanDisk Extreme Pro 1 TB a 242 Euro invece di 623 Euro su Amazon Italia

WD My Passport 500 GB

Una memoria SSD portatile compatta ed elegante da parte di WD che utilizza una porta USB Type C per lo scambio dati rapido. Le prestazioni in lettura e scrittura non sono male, si parla di circa 1050 MB/s lettura sequenziale e 1000 MB/s scrittura sequenziale per lo standard NVMe. La capacità è da 500 GB ed è proposto ad un prezzo onesto per la qualità complessiva del modulo SSD.

WD My Passport 500 GB a 84 Euro invece di 159 Euro

Seagate Barracuda HDD 2 TB

Un classico HDD da ben 2 TB da parte di Seagate, un brand leader della produzione di storage per scopi semi professionali. La linea Barracuda è quella consumer per chi ha bisogno di espandere lo spazio nel proprio pc desktop o per chi vuole mettere in piedi un sistema NAS per archiviare in sicurezza tutti i propri file. Costa davvero pochissimo il taglio da 2 TB.

Seagate Berracuda HDD 2 TB a 51 Euro invece di 70 Euro

