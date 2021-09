Ti assembli mezzo PC Intel Core i5 con le offerte Amazon di oggi

Amazon continua a spingere tantissimo sul mondo delle build e lo fa con un nuovo bundle per chi deve assemblare un nuovo pc. Si tratta di una build con base Intel con il Core i5 di undicesima generazione installato su una scheda madre MSI e raffreddato con un ottimo dissipatore a liquido Arctic ARGB, non mancano 16 GB di Ram Crucial Ballistix.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 15 Settembre 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 15 Settembre 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell'acquisto, utilizzare l'app ufficiale di Amazon è importante.

Intel Core i5-11600K

Ottimo processore per il gaming e per le operazioni in single core grazie alla frequenza in Turbo Boost 2.0 da 4,9 GHz, la frequenza di base è di 3,9 GHz, il tutto senza considerare la buona tenuta in overclock. Il Core i5 di undicesima generazione di Intel è un processore decisamente apprezzato anche se la dodicesima generazione è alle porte. Si tratta di 6 core e 12 thread, con TDP a 125 e oltre con una GPU integrata Xe ma è chiaro che ad un processore così potente va abbinata una bella scheda video e un gran dissipatore. Tra le miglior CPU per il gaming, è sicuramente il miglior processore i5 degli ultimi anni.

Intel Core i5-11600K a 249 Euro invece di 270 Euro su Amazon Italia

MSI Z590 PRO

La migliore scheda madre per qualità prezzo è di MSI che con la sua Pro Z590 ha creato una piattaforma niente male. Ideata per processori Intel, il socket è un 1200 mentre il chipset è il nuovo Intel Z590. Non ci sono limiti per questa scheda madre che potrebbe anche essere utilizzare per sperimentare l’overclock senza esagerare con la undicesima generazione Intel. C’è il supporto Dual GPU con SLI, gli slot RAM DDR4 possono supportare le massime frequenze anche in overclock ed anche i moduli M.2 PCIe possono esprimersi in libertà. Consigliata.

MSI Z590 PRO a 186 Euro invece di 225 Euro su Amazon Italia

ARCTIC Liquid Freezer II 240 ARGB

Direttamente dalla serie Freezer di Arctic arriva questo dissipatore a liquido Liquid Freezer II 240 ARGB che finalmente abbina delle ottime ventole ARGB a quel look molto elegante. Sebbene sia un sistema a liquido, questo ARCTIC Liquid Freezer II 240 ARGB è proprio silenzioso, la pompa non si sente e riesce a funzionare molto bene e a tenere a bada le CPU più impegnative.

ARCTIC Liquid Freezer II 240 ARGB a 93 Euro invece di 104 Euro

Crucial Ballistix RGB RAM 16 GB (2 x 8) DDR4

Una memoria RAM fantastica quella di Crucial con la linea gaming Ballistix in grado di brillare in ogni configurazione e non essere solo funzionale ma anche bella da vedere. Si tratta di due slot da 8 GB da utilizzare in Dual Channel per arrivare a 16 GB con frequenza di 3200 MHz e latenza CL16. Non sono economiche ma sono RAM di qualità.

Crucial Ballistix RGB RAM 16 GB (2 x 8) DDR4 a 81 Euro invece di 89 Euro

