Nintendo annuncia una importante funzione per la Switch

Nintendo Switch, una delle console più popolari di questi ultimi anni, sta ricevendo l’aggiornamento alla versione 13.0.0 che va ad aggiungere una importante, e molto attesa, funzione: il supporto all’audio tramite Bluetooth.

Novità aggiornamento 13.0.0 per Nintendo Switch

Sin dal lancio della console nel lontano 2017, gli utenti hanno sempre lamentato il piano supporto all’audio Bluetooth arrivando poi, col tempo, a pensare che sarebbe arrivata solo a seguito del lancio della tanto chiacchierata Nintendo Switch Pro. Fortunatamente, però, come è stato annunciato dalla compagnia su Twitter, è finalmente possibile effettuare il pairing di un sistema audio Bluetooth direttamente dall’apposito menu “Bluetooth Audio” adesso disponibile nel pannello delle impostazioni.

Dalle indicazioni pubblicate dal colosso giapponese all’interno della pagina di supporto, scopriamo una limitazione riguardante l’utilizzo di massimo due controller wireless durante l’utilizzo di un sistema audio collegato in Bluetooth, come anche il mancato supporto ai microfoni esterni tramite Bluetooth. Però, malgrado queste limitazioni, Nintendo comunica che è possibile salvare fino a 10 dispositivi e che dovrebbe funzionare senza problemi su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite.

L’aggiornamento include anche altre novità per quanto riguarda l’utilizzo di una connessione ad Internet via cavo, anche in modalità riposo, per scaricare contenuti dalla rete.

Come aggiornare Nintendo Switch

Per installare l’aggiornamento è necessario connettere la console alla rete, selezionare “Impostazioni di sistema” dal menu HOME > Sistema > Aggiornamento console.

