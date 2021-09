Nintendo dà un taglio al prezzo di listino della Switch

In queste ore Nintendo ha operato un importante taglio al prezzo di listino ufficiale del modello base della console Nintendo Switch, portandola a meno di 300 euro sul mercato europeo – al momento della pubblicazione della news è disponibile su Amazon a 289 euro – invece dei classici 330 euro richiesti per acquistarla.

Un taglio di prezzo in previsione del modello OLED

“Nintendo Europa sta modificando il prezzo commerciale della console Nintendo Switch per i rivenditori”, annuncia un portavoce della compagnia. “Più di quattro anni e mezzo dopo la sua prima uscita, Nintendo Switch continua ad avere un forte slancio di vendita in Europa. Dopo aver valutato attentamente una serie di fattori, inclusi i tassi di cambio in Europa e l’imminente lancio di Nintendo Switch – Modello OLED, abbiamo deciso che era il momento giusto per modificare il prezzo commerciale europeo di Nintendo Switch.”

Con questo importante cambiamento, anche tenendo conto dell’imminente arrivo del modello Nintendo Switch OLED, il taglio al prezzo di listino del modello base lo differenzia il giusto rispetto alla nuova versione munita di un pannello migliore e con cornici più ottimizzate.

