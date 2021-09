Satispay aiuta gli utenti a gestire il Budget in modo più smart

Satispay, noto e apprezzato servizio di pagamento elettronico tutto italiano, ha deciso di lanciare una nuova funzione pensata per aiutare gli utenti a gestire il proprio Budget in maniera più smart e flessibile.

Negli ultimi tempi vi abbiamo parlato di Satispay soprattutto per l’introduzione del servizio Tessere, pensato per permettere agli utenti di fare spazio nel portafoglio, e per l’arrivo del supporto alle ricariche di altri operatori virtuali. La novità di cui parliamo oggi, invece, promette di migliorare l’esperienza utente all’insegna di una maggiore flessibilità.

Gestione smart del Budget Satispay: come funziona

Come potete vedere dagli screenshot riportati, l’annuncio di Satispay parla di una «novità che ti permetterà di gestire la tua disponibilità su Satispay nel modo che preferisci, accreditando il denaro sul tuo conto corrente quando vuoi, in totale libertà!».

La nuova funzione del Budget è disponibile entrando nel menù “Disponibilità” e poi cliccando sull’opzione “Accredita sul tuo conto corrente“. A questo punto l’utente può decidere di spostare quando preferisce la propria disponibilità su Satispay sul proprio conto corrente. Per l’accredito della somma trasferita potrebbero essere necessari alcuni giorni lavorativi.

In concreto, il portato di questa novità consiste nella possibilità di impostare, nella sezione Profilo, un Budget minimo consistente nella «cifra minima di cui disporre sempre al momento della ricarica settimanale del Budget». In questo modo, nel caso in cui la disponibilità dell’utente su Satispay dovesse risultare già superiore al Budget minimo da lui definito, l’importo extra non verrà accreditato sul conto corrente in maniera automatica, lasciando all’utente maggiore libertà di movimento: in qualsiasi momento potrà decidere se lasciare tale importo come disponibilità aggiuntiva su Satispay oppure trasferirlo gratuitamente sul proprio conto corrente.

Se siete interessati ad iscrivervi a Satispay, trovate qui sotto i link per scaricare l’applicazione per Android e per iOS:

