Satispay lancia il servizio Tessere per alleggerire il portafoglio

Si amplia l’offerta di servizi proposta da Satispay, che con TESSERE permette di ridurre il numero di documenti da tenere nel portafoglio, conservandoli invece nel proprio smartphone, all’interno dell’applicazione.

Tutto all’interno dell’app

Il sistema TESSERE va ad aggiungersi ai tanti servizi offerti da Satispay, l’innovativo sistema di pagamento in mobilità che sta lentamente cambiando le abitudini degli italiani. Addio dunque alle decine di tessere che gonfiano i nostri portafogli, con Satispay ogni tessera dotata di codice a barre o, molto presto, di QR Code, potrà essere memorizzata in forma digitale.

Per aggiungere una nuova scheda basta entrare nella sezione Servizi e scorrere fino alla scheda TESSERE. È sufficiente usare la fotocamera per scansionare le proprie carte e memorizzarle nell’applicazione. Successivamente potrete utilizzarle in qualsiasi punto vendita mostrando il codice a barre in cassa al momento del pagamento o della richiesta di servizi (nel caso ad esempio della tessera sanitaria).

Vi basterà dunque lo smartphone per pagare in mobilità i vostri acquisti e caricare i punti sulle tessere fedeltà, oppure richiedere uno scontrino parlante mostrando la tessera sanitaria. Dario Brignone, co-fondatore e CTO di Satispay, commenta così il lancio della nuova funzione:

“Il lancio di questo nuovo servizio è un altro passo che conferma la nostra volontà di diventare sempre di più una super app, ossia il punto di riferimento a cui accedere per gestire con immediatezza qualsiasi tipo di pagamento o attività legata alla gestione del denaro. La soluzione che come sempre abbiamo voluto portare alla nostra community con uno sviluppo che garantisca la massima fluidità e semplicità di utilizzo, è rendere totalmente digitale il portafoglio delle persone, in una logica di semplificazione dell’esperienza di acquisto anche quando questo necessita di carte fedeltà o tessere personali. Un’evoluzione che vediamo utile e trasversale non solo per la nostra strategia di continuo arricchimento della gamma dei servizi consumer ma anche nell’ottica di sviluppo di future funzionalità dedicate al mondo del welfare aziendale, in cui abbiamo recentemente annunciato il nostro ingresso con l’obiettivo di portare la medesima user experience, sostenibilità e convenienza“.

Potete attivare Satispay su Android utilizzando questo link, mentre per la piattaforma iOS potete utilizzare questo link.