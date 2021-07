Con Satispay il Cashback non si ferma e continua fino a fine anno

Il Cashback di Stato risulta ufficialmente sospeso per il prossimo semestre, ma questo non ferma Satispay, che lo conferma fino alla fine dell’anno. Per tutti coloro che si iscriveranno durante il mese di luglio, proseguirà la possibilità di accumulare fino a 150 euro in Cashback in sei mesi, fino al 31 dicembre 2021.

Il Cashback Satispay non si ferma

Chi si iscriverà a Satispay con il codice promo CASHBACK avrà diritto a un Cashback del 10% per gli acquisti nei negozi fisici convenzionati con Satispay e aderenti all’iniziativa, fino a un massimo di 150 euro (per l’intero semestre). Sarà la stessa Satispay a finanziare il programma che si affiancherà alle altre opportunità per la community, che ad oggi è arrivata a superare 1,8 milioni di utenti: tra queste il Cashback fisso dell’1% già attivo fino al 31 agosto che assicura un rimborso sugli acquisti nei negozi fisici e online.

L’iniziativa è stata pensata per favorire il numero dei pagamenti nei più di 160.000 negozi affiliati sparsi per l’Italia, molti dei quali piccoli e indipendenti, e per contribuire realmente al cambiamento nelle abitudini di pagamento. Saranno infatti premiate soprattutto le transazioni di piccolo importo, solitamente eseguite in contante: proprio per questo il Cashback massimo per transazione sarà di 2 euro e si potrà accumulare massimo 25 euro di rimborsi al mese.

“L’enorme sforzo organizzativo e tecnologico che ha visto impegnati gli operatori del settore dei pagamenti più tradizionali e i più innovativi al fianco di PagoPA per rendere possibile la partenza del piano Italia Cashless ha generato risultati importanti“, ha dichiarato Alberto Dalmasso, CEO e co-founder di Satispay. “Per quanto ci è possibile faremo in modo che il lavoro fatto non sia disperso, investendo direttamente i nostri capitali per sostenere gli incentivi, convinti che siano lo strumento giusto per cambiare le abitudini di pagamento e rendere anche l’Italia un’economia digitale.”

Negli ultimi mesi Satispay sta vedendo aumentare la propria base di utenti: nel primo semestre 2021, considerando solo i negozi fisici, ha registrato 25 milioni di transazioni, con una crescita di circa il 210% rispetto allo stesso periodo del 2020. Anche il numero di esercenti è salito, nonostante le difficoltà dell’ultimo anno (+35%).

